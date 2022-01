Il sindaco di Varese Galimberti in quarantena: positivo dopo un tampone eseguito per una frattura alla spalla

Il Sindaco Davide Galimberti è in quarantena, dopo essere risultato positivo a un tampone.

L’esame, in fase preoperatoria, è stato fatto dopo una frattura alla spalla.

L’esito del tampone, pur in assenza di alcun sintomo, è risultato positivo e l’intervento, d’intesa con l’equipe del professor Fabio D’Angelo dell’Ospedale di Circolo di Varese, è stato rimandato.

Il Sindaco, in buone condizioni di salute e senza sintomi legati al Covid, seguirà l’attività amministrativa dalla propria abitazione mantenendo un costante coordinamento con gli assessori e la struttura comunale. Nella giornata odierna ha avuto numerosi comunicazioni telefoniche e online con gli amministratori del territorio per coordinare le iniziative comuni legate ai fondi del PNRR. Tutti gli appuntamenti nell’agenda del sindaco restano confermati e si svolgeranno in modalità di videoconferenza.