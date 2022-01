Il sindaco di Varese Galimberti saluta e ringrazia il Prefetto Caputo che lascia l’incarico

«Voglio ringraziare a nome di tutta la comunità il Prefetto Dario Caputo per il lavoro svolto in questi anni».

Così il sindaco Davide Galimberti saluta il prefetto che a fine mese andrà in pensione terminando il suo incarico a Varese.

«Sono stati anni difficili anche per il prolungarsi della pandemia che ha decisamente occupato una parte rilevante del lavoro di tutte le Istituzioni. Lavorare al fianco del Prefetto è stato un onore perchè il dottor Caputo ha saputo condurre il suo incarico con una grandissima professionalità nell’interesse di tutta la comunità e dei cittadini. In questi anni c’è stato un grande dialogo, unito alla massima collaborazione e sinergia. Grazie a questo modo di lavorare, di cui ringrazio il prefetto, abbiamo raggiunto obiettivi importanti per la città e il territorio».

Il saluto è avvenuto nel corso della cerimonia organizzata per il 27 gennaio a Villa Recalcati. Ufficialmente il sindaco ha espresso il suo ringraziamento nel corso dell’ultima uscita pubblica del Prefetto.