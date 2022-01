Somma Lombardo scommette sulle associazioni: pronti 87mila euro per sostenerle

Un cospicuo contributo di oltre 87mila euro a 57 associazioni cittadine.

Lo ha deciso la giunta di Somma Lombardo in favore di enti culturali, sociali, assistenziali e sportivi del territorio che si sono adoperati nel corso del 2021 a promuovere attività, interventi ed eventi a favore della cittadinanza. La cifra stanziata è cresciuta sensibilmente negli ultimi anni, passando dai 36mila euro erogati nel 2020 ai 60mila del 2021 ai quasi 90mila attuali.

«Anche quest’anno, ancor di più rispetto agli anni passati, l’amministrazione comunale ha tenuto a incoraggiare, investire e aiutare l’associazionismo sommese, vera anima e motore della nostra città», dichiara l’assessora a Cultura e partecipazione, Donata Valenti.

Il Comune risponde così alle richieste di contributo, giunte dalle associazioni, per le finalità perseguite dalle stesse e con l’obiettivo di garantire e migliorare le iniziative anche per il futuro. Beneficiarie per 25.350 euro sono 19 associazioni culturali; per 24.700 euro 15 associazioni ed enti operanti in campo economico e sociale; per 30.000 euro 22 associazioni sportive e per 7.000 euro 3 associazioni per la promozione del turismo (Fondazione Visconti di San Vito e Club Alpino Italiano sezione di Somma compaiono due volte nell’elenco, ndr).

«Alle associazioni sportive abbiamo voluto dare anche un’agevolazione in più – spiega l’assessore allo Sport, Edoardo Piantanida – per l’attività 2021, dalla riapertura dopo le restrizioni dovute alla pandemia e fino a dicembre, abbiamo azzerato i costi per l’utilizzo di campi, palestre e strutture comunali. Un aiuto aggiuntivo per queste realtà e un modo per ringraziare quelle società che tutti gli anni supportano il Comune organizzando i campi estivi per bambini e ragazzi».