Somma Lombardo sul podio del campionato europeo di armi ad avancarica

Dopo la sospensione forzata delle manifestazioni internazionali del 2020 per la pandemia da Covid-19, la MLAIC (Muzzle Loaders Associations Confederation), Organizzazione mondiale del tiro con armi ad avancarica, ha promosso – per la prima volta in cinquanta anni di attività – il primo Campionato Europeo con la formula del “postal match”, come già avviene da anni negli USA, nella zona del Pacifico, per ovviare alla grandi distanze tra Paesi.

Al primo campionato Europeo voluto dalla MLAIC con questa formula, hanno partecipato 18 Nazioni, organizzando a casa propria un campionato nel pieno rispetto delle regole internazionali, ciascuno con la supervisione di una delegazione straniera a certificarne la regolarità nell’esecuzione.

Tutti i risultati sono poi stati trasmessi al coordinatore del MLAIC, lo spagnolo Ramon Selles, che ha stilato le classifiche ufficiali. Il Campionato Europeo 2021 è iniziato proprio con la gara organizzata dall’Italia nell’agosto scorso a Valeggio Sul Mincio, ed è terminato a dicembre, con la pubblicazione dei risultati ufficiali.

La competizione ha visto la partecipazione di 449 tiratori di tutta Europa, autori di 1772 prestazioni di tiro nelle varie categorie di gara, fissando un record assoluto di presenze.

ITALIA NOVE VOLTE SUL PODIO

I risultati sono stati estremamente positivi per la rappresentativa Italiana, presente con 46 tiratori della CNDA (Consociazione Nazionale degli Archibugieri d’Italia), Organismo accreditato al MLAIC in campo internazionale, che si sono aggiudicati un medagliere di tutto rispetto con 3 medaglie d’oro, 4 medaglie d’argento, 2 medaglie di bronzo. E, a far da cornice alle medaglie, anche 8 “urkunde”, i diplomi di merito per chi ha conquistato la quarta, quinta e sesta posizione in classifica.

Tra questi risultati spicca quello ottenuto nella difficile categoria EGG, effettuata con pistole a pietra focaia originali, in cui gli Azzurri sono saliti sul podio più alto conquistando l’Oro con la Squadra formata da Antonio Ferrerio, Gaetano Lucchini e Michele Paciletti, oltre alla medaglia d’Argento individuale nella stessa categoria di Antonio Ferrerio.

TUTTA VARESOTTA LA COMPAGINE ITALIANA

La compagine italiana che si è aggiudicata questo prestigioso oro di squadra e argento individuale, era formata da tiratori tutti “varesotti” appartenenti alla Compagnia Avancarica Tre Leoni di Somma Lombardo, storica associazione fondata nel 1981 da Alberto Ferrerio (compianto padre di Antonio, che ne ha raccolto il testimone al vertice della Società) e che sin dalla sua fondazione ha ottenuto prestigiosi risultati in campo nazionale e internazionale.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il prossimo appuntamento di rilievo sarà il Gran Premio d’Italia MLAIC, gara che prevede la partecipazione dei migliori tiratori Europei, in programma ancora a Valeggio sul Mincio (VR) dal 20 al 22 Maggio prossimi, in preparazione del Campionato Mondiale 2022 che si terrà in Germania, a Pforzheim, dal 13 al 20 Agosto 2022 dove sarà festeggiato il 50° di fondazione della MLAIC (annullato lo scorso anno causa Covid).