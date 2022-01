Sorveglianza, anzi no, quarantena: tutti in Dad, ma solo un’ora al giorno

Riceviamo e pubblichiamo la lettera (firmata) di una mamma di Luino che racconta quanto sia difficile per le famiglie reagire tempestivamente ai repentini cambi di situazione e adempimenti (a volte poco razionali) per il contenimento della pandemia a scuola. Scuole che pure sono in difficoltà, tanto da non riuscire in questo caso, neppure a garantire le ore di Dad previste.

“Credo che una scuola che non garantisca le lezioni ai propri studenti non sia una Scuola – scrive la mamma – Purtroppo non parlo solo delle elementari di Luino, ma di tutto il sistema scolastico che ormai è al collasso».

Di seguito la lettera completa e a questo link la risposta della preside che accoglie e condivide la fatica delle famiglie. «Stiamo facendo del nostro meglio».

Scrivo per raccontare quello che sta succedendo in questi giorni alla nostra classe, alla primaria Luino Cap.

Al 17/01/2022 (sera) la classe viene messa sotto sorveglianza (DAD + T0/T5).

Martedì 18/01/2022 tutti a telefonare per trovare un posto dove fare il tampone già in giornata, pochi i fortunati che l’hanno fatto gratuitamente in farmacia, diversi quelli che l’hanno fatto a pagamento (io l’ho pagato 25€ a Cuveglio), alcuni addirittura l’hanno fatto in Svizzera (e qui arriviamo anche a 29€), gli altri hanno prenotato con calma nei giorni successivi.

Mercoledì 19/01/2022 (mattina) ½ classe a scuola e l’altra ½ in DAD in attesa del tampone (T0 e siamo già a mercoledì, l’ultimo contatto era venerdì).

Mercoledì sera ricevo la telefonata della referente Covid: la classe è in quarantena, si sono aggiunti altri 2 casi, e non sappiamo come si svolgerà la DAD. Perché? I 2 positivi sono maestre!

Giovedì 20/01/2022 tutti a casa a fare DAD… ah no! Forse si, o forse no… alla fine collegamento alle 14.00 per 1 ora di DAD.

Giovedì pomeriggio scrivo, a nome di tutti i genitori della classe, una mail alla preside, per esporre le nostre preoccupazioni e chiedere se fosse possibile aumentare le ore di DAD per le altre maestre.

Purtroppo, una delle due maestre positive è la prevalente, quindi solo lei dovrebbe fare 9 ore di DAD a fronte delle 15 ore totali previste alla settimana. La nostra paura è che i bambini vengano semplicemente “abbandonati” a casa, a fare una DAD / no DAD.

E siamo a venerdì 21/01/2022 mattina, scrivo un messaggio su Classroom a tutte le maestre della classe per informarle della mail inviata alla preside.

Ma anche oggi solo 1 ora di collegamento.

Venerdì a pranzo ho modo di parlare con una delle maestre “operative”, la quale mi fa capire che loro erano anche disposte a fare ore in più di DAD, facendo lezioni di italiano, storia o grammatica, già da giovedì mattina, ma gli è stato risposto che le ore erano già state assegnate e che per collegarsi in DAD le maestre devono trovarsi a scuola (una maestra giovedì mattina l’avrebbe fatto da casa) e questo perché devono timbrare, dimostrando allo Stato che stanno lavorando… Ancora una volta la burocrazia ha vinto sul buonsenso.

Ho ringraziato l’insegnante per il supporto, pensando che la nostra battaglia fosse finita lì.

Poi, venerdì pomeriggio, ricevo un messaggio dalla referente Covid, che è anche l’insegnante che gestisce le ore delle altre maestre, mi dice che la preside le ha girato la mia mail e se potevamo sentirci.

Venerdì sera, dopo il lavoro, la chiamo. In pratica per i primi giorni non ha potuto fare nulla per i motivi sopracitati, però lunedì, quando sarà a scuola, vedrà se riesce ad assegnare qualche ora in più alle altre maestre.

Rincuorata da questa dichiarazione scrivo sul gruppo di classe rassicurando anche gli altri genitori.

Lunedì 24/01/2022 collegamento in DAD della classe di 1 ora con l’insegnante di matematica. Stop. Nessun’altra comunicazione è giunta.

Martedì 25/01/2022 collegamento in DAD della classe di 1 ora con l’insegnante di matematica, la quale, poco dopo, scrive su Classroom dicendo che l’insegnate di religione, nonché referente Covid, non riuscirà a collegarsi per la sua lezione.

Credo che possiate capire ed immaginare i commenti e le reazioni dei genitori.

Oltre a non essere state assegnate altre ore alle insegnanti “operative”, non vengono svolte neppure quelle previste.

Ma è possibile che dopo 2 anni se un insegnante è in malattia, con la classe in DAD, nessuno possa fare le sue ore?

So per certo che se la malattia non supera i 15gg non possono nominare il supplente, e allora che si fa?

Bambini costretti a casa, in quarantena e DAD, (anche se vaccinati, asintomatici, o già guariti dal Covid) ma la DAD non si fa.

Ancora una volta a pagare il prezzo più alto sono i bambini.

In tutto questo, ad oggi non sappiamo se venerdì, quando i bambini, tamponati e negativi, rientreranno a scuola, ci saranno le insegnanti oppure no.

Io credo che una scuola che non garantisca le lezioni ai propri studenti non sia una Scuola.

Purtroppo, non parlo solo delle elementari di Luino, ma di tutto il sistema scolastico che ormai è al collasso.

Ma tutto quello che stanno perdendo e che, ancora, perderanno i nostri figli, chi glielo renderà?

Vi ringrazio per l’attenzione e mi scuso per la lungaggine, di cose da dire ce ne sarebbero molte altre ma mi limito a queste.

Una mamma

(lettera firmata)