Spogliò l’ex-sindaco di Gornate Olona di tutti i beni, badante condannata in appello

È stata confermata anche in appello la condanna nei confronti di Claudia Ceccotti, tradatese del ’63 imputata nel processo per i reati di circonvenzione di incapace, maltrattamenti e sequestro di persona nei confronti dell’ex-sindaco di Gornate Olona Damiano Ferioli (nella foto), deceduto due anni fa.

La condanna del Tribunale di Milano nei confronti della donna è di 3 anni di reclusione e mille euro di multa mentre il risarcimento nei confronti delle parti civili dovrà essere quantificato in sede civile.

Tra il 2016 e il 2017 la 59enne è stata la badante dell’anziano e in breve tempo si è impossessata di tutti i beni dell’uomo, in accordo con l’ex-marito Antonino Tandurella (noto per aver seviziato e mutilato il suocero nel 1993 a Fagnano Olona) e la complicità di un avvocato, facendosi adottare dall’anziano che ormai era in uno stato di decadimento cognitivo importante.

Nel giro di pochi mesi si è appropriata di case e terreni dell’uomo per un valore di 390 mila euro, della pensione Inps da 3 mila euro, di titoli azionari e polizze vita. La donna era stata scelta dal fratello di Damiano in una lista fornita dai servizi sociali e nel giro di poco tempo ssi era impadronita della casa dell’ex-sindaco. Nel giro di qualche mese era riuscita a prendere il totale controllo nei confronti dell’uomo, al punto di farsi adottare legalmente, con l’aiuto di un avvocato compiacente.