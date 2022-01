Strade Pulite incontra il Comune di Luino e il Tavolo per il Clima: parte la loro collaborazione

Il fondatore di Strade Pulite, Damiano Marangoni, ha incontrato il 14 gennaio il Tavolo di Lavoro per il Clima e lunedì 17 il Comune di Luino. Due incontri che hanno dato il via ad una collaborazione «che, siamo sicuri, produrrà ottimi risultati» ha commentato Marangoni con un post su Facebook.

«Venerdì 14 gennaio all’incontro del Tavolo per il Clima (cittadini ed associazioni del luinese che lavorano per l’ambiente ed il clima al fine di adottare azioni per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici) ho avuto la possibilità di parlare dell’avventura di Strade Pulite e allo stesso tempo di ascoltare le interessanti proposte work in progress nei 4 Laboratori del Tavolo (Energia, Mobilità, Cibo e Ambiente). Tra questi progetti – ha tenuto a sottolineare il fondatore di Strade Pulite – ci sono equostop, una comunità energetica rinnovabile, la riqualificazione energetica degli edifici, colonnine di ricarica elettrica, Alptransit e l’eliminazione di tutte le plastiche monouso nelle feste e nelle scuole. Onorato di far parte di questo Green Team proverò a dare il mio appassionato contributo alla causa».

Nella giornata di ieri, invece, Damiano Marangoni è stato ospite del Comune di Luino. Presenti all’incontro il sindaco Enrico Bianchi, la vicesindaca Antonella Sonnessa, l’assessore alle politiche sociali e volontariato Elena Brocchieri, il capo ufficio tecnico Alberto Costa e l’assessore alla Polizia locale ecologia e rifiuti Ivan Luis Martinelli.

«Il primo, già fruttuoso, meeting operativo per definire l’inizio di una nuova collaborazione con Luino. Per Strade Pulite rappresenta un altro salto di qualità, di credibilità e di esperienze che cercheremo poi di spargere sul territorio in modo ancora più esteso rispetto a quanto stiamo facendo ora», ha concluso Damiano Marangoni.