Sumirago attiva il supporto psicologico per affrontare il dolore di compagni e insegnanti del piccolo Daniele

A pochi giorni dall’ultimo saluto non si ferma il dolore e lo sgomento per la scomparsa del piccolo Daniele Paitoni. La notizia dello scorso 2 gennaio ha infatti lasciato attonita tutt’Italia e, a distanza di oltre una settimana, rimane ancora difficile da comprendere e rielaborare nelle comunità del Varesotto, in particolare per le persone che hanno conosciuto Daniele.

Per questo motivo, come anche a Gazza Schianno, a Sumirago, dove Daniele aveva frequentato per due anni la scuola dell’Infanzia di Albusciago e l’anno scorso la Primaria, gli insegnanti si sono attivati per cercare di rassicurare e «spiegare con parole semplici, ma efficaci, ciò che a volte la mente umana può fare e il cuore non può capire».

La scuola ha così voluto chiedere aiuto all’associazione Sipem Sos Lombardia, guidata dalla psicologa Roberto Brivio, che a titolo gratuito ha proposto un percorso riabilitativo attraverso l’attivazione di un supporto psicologico rivolto ai docenti e alle classi del plesso.

«I primi collegamenti e contatti con genitori, insegnati, dirigenti sono già stati avviati oggi, lunedì 10 gennaio – spiega la scuola – a breve lo si farà anche con le classi affinché le paure dei bambini siano ascoltate e si dia una risposta alle loro dolorose domande».

«La nostra comunità è stata particolarmente scossa dalla tragica morte di Daniele, il bambino residente a Morazzone e che è diventato un po’ il compagno, il fratello, il bambino di tutti noi» ha dichiarato il primo cittadino sumiraghese Mauro Croci, che in qualità di sindaco negli scorsi giorni ha deciso di porre la bandiera del Municipio a lutto per «testimoniare la commozione e la partecipazione di Sumirago a un evento così tragico e incomprensibile».