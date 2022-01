Suriano Assicurazioni Varese ci spiega l’importanza di sottoscrivere una polizza sanitaria

Prevenire è meglio che curare. La salute è un bene prezioso e quando viene a mancare è fondamentale curarsi. Purtroppo però negli ultimi anni e soprattutto dopo l’arrivo della pandemia da Covid-19, i tempi di attesa per effettuare una visita specialistica o un esame con il servizio sanitario nazionale, sono diventati biblici e questo comporta solo dover affrontare il disagio di stare male e il pericolo di compromettere in modo irreversibile la situazione.

L’unica alternativa è quella di rivolgersi a una struttura privata, ma se è vero che la salute non ha prezzo, il costo per un consulto medico può diventare proibitivo e se poi si parla di un intervento chirurgico, il rischio è quello di doversi indebitare.

Sottoscrivere una polizza assicurativa è la soluzione giusta per avere la possibilità di scegliere di curarsi in una struttura privata, essere seguiti da uno specialista e iniziare una cura nel minore tempo possibile.

È importante sottoscrivere da subito una polizza sanitaria e non aspettare di sentirsi poco bene, perché curarsi è importante.

Una polizza sanitaria permette di accedere con maggiore serenità a strutture esterne al servizio sanitario nazionale, soprattutto per quello che riguarda ricoveri, interventi, visite specialistiche ed esami diagnostici. La copertura diventa quasi totale quando ci si rivolge alle strutture convenzionate, dove resta solo da pagare una piccola franchigia per l’accesso a visite ed esami specialistici, mentre tutti gli altri costi possono essere interamente coperti, addirittura in via anticipata, dalla compagnia assicurativa (a seconda della tipologia di polizza sottoscritta e delle clausole contrattuali).

Suriano Assicurazioni di Varese ha diverse proposte per la sottoscrizione di una polizza assicurativa che può adattarsi alle esigenze della singola persona, così come dell’intero nucleo familiare.

La spesa per la sottoscrizione di una polizza sanitaria varia a seconda del livello di copertura richiesta, è modulabile e Suriano Chiara, Verilio Caccia, Linda Misuraca, Giada Bottiggi, Mastteo Favale, consulenti di Suriano Assicurazioni, sono disponibili a proporre la soluzione migliore per ciascun cliente.

La formula completa, modulata sull’età e sul sesso dell’assicurato, copre esami specialistici, ricoveri, interventi e ogni aspetto del percorso di cura. Cura anche la prevenzione, comprendendo un check up completo ogni due anni, totalmente rimborsato.

Volendo spendere qualcosa in meno invece, è possibile scegliere di assicurare visite ed esami specialistici, con l’intenzione poi di procedere a eventuali ricoveri e interventi in regime di sanità pubblica. O ancora, è possibile assicurarsi solo sulle gravi patologie, limitando quindi il rischio a un ambito specifico.

La sottoscrizione della polizza permette come accennato, l’accesso a un network di aziende sanitarie convenzionate con la compagnia assicurativa, sparse su tutto il territorio nazionale, potendo quindi avere la garanzia di potersi curare anche se si è in viaggio di lavoro o in vacanza e la copertura vale in tutto il mondo, potendo quindi avere una tranquillità totale anche quando si esce dai confini.

A disposizione del cliente ci sono poi alcuni numeri di assistenza dove poter ricevere anche solo i primi consigli su come muoversi o come procedere nel modo corretto per avere accesso alle cure e presentare tutta la documentazione necessaria.

La polizza Salute di Suriano Assicurazioni copre anche tutte le spese di riabilitazione respiratoria o ogni visita specialistica necessaria in caso di Covid e per tutto il periodo di riabilitazione e convalescenza.

Per maggiori informazioni e per richiedere una consulenza, è possibile chiamare l’agenzia Suriano.