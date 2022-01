Teatro di Varese, rinviato il musical “La bella e la bestia” e lo spettacolo di Travaglio

Cambio di programma per due spettacoli in calendario al Teatro di Varese. Il musical “La leggenda di belle e la bestia” previsto per il 22 gennaio è stato spostato al 14 maggio 2022. I biglietti acquistati restano validi per la nuova data.

Rinviato anche lo spettacolo “Il conticidio dei migliori”, il nuovo spettacolo di Marco Travaglio, previsto per sabato 29 gennaio e spostato a sabato 30 aprile, alle 21. I biglietti acquistati restano validi per la nuova data.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla biglietteria del teatro o al sito www.teatrodivarese.it.