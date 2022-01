Teatro di Varese, posticipato lo spettacolo “Magical Mistery Story”

A causa del prolungarsi della pandemia da Covid19 alcuni spettacoli in programma per la Stagione 2021/2022 del Teatro di Varese sono stati posticipati, annullati o hanno subito dei cambiamenti. Ecco gli aggiornamenti:

– Lo spettacolo Magical Mistery Story con Carlo Massarini e The Beatbox, in programma per il 16 marzo è stato posticipato al 22 aprile, alle ore 21.

-Lo spettacolo “Il Gruffalò” è stato spostato dal 30 gennaio al 30 maggio, alle 17.

-Lo spettacolo “È questa la vita che sognavo da bambino” con Luca Argentero è stato spostato dal 17 al 23 marzo, alle 21.

– Il musical “La leggenda di belle e la bestia” previsto per il 22 gennaio è stato spostato al 14 maggio 2022. I biglietti acquistati restano validi per la nuova data.

-Rinviato anche lo spettacolo “Il conticidio dei migliori”, il nuovo spettacolo di Marco Travaglio, previsto per sabato 29 gennaio e spostato a sabato 30 aprile, alle 21. I biglietti acquistati restano validi per la nuova data.

– La Parson Dance di New York, ha comunicato che, vista la situazione a livello internazionale della emergenza Covid, il tour mondiale dello spettacolo Parson Dance di David Parson, previsto nei prossimi mesi, e’ cancellato. Pertanto anche la data prevista il 18 febbraio 2022 al Teatro di Varese è annullata. E’ possibile ricevere il rimborso del biglietto rivolgendosi allo stesso punto prevendita in cui e’ stato acquistato. Per il rimborso dei biglietti acquistati presso il Teatro, bisognerà recarsi direttamente in biglietteria.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla biglietteria del teatro o al sito www.teatrodivarese.it.