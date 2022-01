Il Tennis Club Gallarate e il TC Luino dominano al torneo Saranno Famosi

Si è concluso da pochi giorni il prestigioso torneo Saranno Famosi organizzato dal Circolo Tennis Giussano, che accoglie ogni anno tutti i migliori giocatori under della Lombardia e non solo.

Quest’anno ai nastri di partenza si sono presentati ben 293 giocatori, divisi in quattro categorie: under 10, under 12, under 14 e under 16, sia maschile che femminile. Il torneo, svoltosi sui campi in terra rossa dello storico circolo brianzolo, è stato portato avanti in maniera ottimale dagli organizzatori nonostante sia capitato nel mezzo dell’emergenza COVID, essendo state messe in atto tutte le precauzioni per garantire la sicurezza dei partecipanti.

Grande protagonista è stato il Tennis Club Gallarate, che ha messo a segno una clamorosa doppietta: infatti i due atleti di punta del vivaio gallaratese, Carlo Zucchini e Matteo Crespi, hanno conquistato due delle categorie più prestigiose, rispettivamente l’under 14 e l’under 16 maschile.

Queste due giovani promesse del tennis varesotto non sono nuove a risultati di questo tipo, e avendo disputato un ottimo 2021 a livello di risultati potranno fregiarsi entrambi di una classifica di seconda categoria, rispettivamente Zucchini 2.8 e Crespi 2.7. Ma non sono gli unici esponenti della provincia ad aver portato a casa il titolo: l’under 10 maschile è andato, infatti, a Belussi Bryan, giovane alfiere del TC Luino. Bryan ha sbaragliato la concorrenza sottolineando l’ottimo momento del tennis giovanile varesotto.

I risultati completi:

Under 10 femminile

Comi Virginia b. Carrara Greta 6/2 6/2

Under 10 maschile

Belussi Bryan b. Pelucelli Matteo 6/7 6/1 10/5

Under 12 femminile

Tiglea Victoria Mihaela b. Danesi Martina 6/2 6/0

Under 12 maschile

Mondini Niccolò b. Scotuzzi Martino 6/4 6/3

Under 14 femminile

Maffi Silvia b. Modenesi Maia 6/2 6/1

Under 14 maschile

Zucchini Solimei Carlo b. Didoni Van Son 6/2 6/4

Under 16 femminile

Zappoli Silvia b. Scurtu Jennifer 6/0 5/7 10/8

Under 16 maschile

Crespi Matteo b. Fiorin Tommaso 6/4 6/1