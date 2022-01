Tentato furto alla scuola Anna Frank di Varese, arrestato un 39enne

Ha tentato di rubare all’interno della scuola Anna Frank di Varese nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 gennaio, ma i carabinieri lo hanno colto sul fatto e arrestato.

Il tentato furto in via Carnia, l’autore è un 39enne italiano, pregiudicato, arrestato dai carabinieri di Varese.

I militari, a seguito di un precedente furto, avvenuto nella notte del 17 gennaio presso lo stesso istituto, hanno predisposto un mirato servizio di osservazione presso la struttura. Allora ignoti, dopo essersi introdotti nella scuola, avevano asportato alcuni personal computer e una cassaforte contenente le chiavi delle varie aule dell’istituto, non un caso isolato visti i diversi furti ai danni delle scuole di Varese nelle ultime settimane.

Grazie ai controlli predisposti, i carabinieri hanno individuato, a notte fonda, il malintenzionato mentre si introduceva all’interno della scuola.

Immediatamente bloccato l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per il tentato furto e denunciato, inoltre, per il reato di ricettazione in quanto trovato in possesso di alcune chiavi, coincidenti con quelle asportate dalla cassaforte della scuola nella notte del 17 gennaio.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Varese per essere sottoposto alla direttissima, svoltasi nella mattinata del 18 gennaio.