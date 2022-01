Terza giornata di votazione per il Presidente della Repubblica, l’ultima con il quorum dei due terzi

Via alla terza giornata di votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica. I grandi elettori sono chiamati al voto a partire dalle 11 in quella che sarà l’ultimo scrutinio con il quorum dei due terzi, ovvero 673 voti. A partire da giovedì 26 gennaio, occorrerà invece la maggioranza assoluta di 505.

La giornata di martedì si è conclusa ancora una volta con un nulla di fatto e la preponderanza delle schede bianche ma gli schieramenti hanno iniziato una concertazione su alcuni nomi. Il centrodestra ha proposto una rosa di candidati comprendente Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio. Il centrosinistra, d’altrocanto, ha bocciato sostanzialmente la terna continuando a proporre un supervertice per decidere insieme un nome condiviso.

In queste ore si discute molto anche di un altro nome, quello di Elisabetta Casellati, presidente del Senato. Sarebbe lei la carta coperta del centrodestra non ufficializzata per, ha spiegato lo stesso Salvini, «non c’è bisogno di ufficializzare cariche istituzionali che sono già per loro natura da considerare candidabili».

Sul tavolo restano poi i nomi di Pierferdinando Casini, Giuliano Amato e Mario Draghi, con tutti i riflessi che quest’ulltima scelta comporterebbe sull’Esecutivo.