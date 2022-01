Tornano gli appuntamenti letterari a Castiglione Olona, Erica Gibogini presenta “Pic nic al lago”

«Un traguardo, quello del nono anno di attività, al via il 30 gennaio, che, visti i tempi difficili, ci rende orgogliosi». Con queste parole, il presidente dell’associazione Borgo Antico di Castiglione Olona, Ugo Marelli, presenta il prossimo appuntamento de Il te con l’autore, l’iniziativa che, da nove anni appunto, porta un autore ad una chiacchierata con il pubblico.

Domenica 30 gennaio, alle 16, presso il caffè Lucioni di Castiglione Olona, l’autore sarà Erica Gibogini, che era già stata ospite con i suoi romanzi gialli, tutti ambientati sul lago d’Orta. Il romanzo che presenterà domenica è intitolato “Pic nic al lago”, editato da Morellini.

Una storia che ha come protagonista una coppia, Cristina e Massimo, che il giorno di Ferragosto decidono di trascorrere una giornata nel fresco della costa del lago. Ma non sono i soli che si danno appuntamento in quel luogo: ci sono intrighi, amanti, rivalità di lavoro, abitanti del luogo che si intrecciano e che mettono alla prova i protagonisti quando Cristina scompare. La polizia avrà un compito insolito di intervenire nel finale, quando il giallo sarà ormai risolto.

Erica Gibogini vive nei luoghi dove ambienta i suoi gialli: sulle splendide rive del lago d’Orta, che fa sempre da cornice ai suoi romanzi e racconti. Attivissima come autrice, ha vinto diversi premi letterari tra cui Garfagnana Noir 2017. Con Morellini ha pubblicatoil romanzo Rose bianche sull’acqua, che ha partecipato come finalista al premio Grafagnana in giallo 2019, ed è stata tra i finalisti anche don il romanzo che presenterà domenica prossima.