Tradate piange il dottor Gianluca Zanaboni, il grande veterinario gentile

Grave lutto nella comunità tradatese. Si è spento ieri il dottor Gianluca Zanaboni, tra i veterinari più amati ed apprezzati della città e del circondario.

Esperto, professionale e dolcissimo con gli animali, Gianluca Zanaboni era titolare dell’apprezzato Cmv, il Centro medico veterinario di Tradate.

La notizia della scomparsa di “Zanna”, come lo chiamavano gli amici, ha gettato nello sconforto i tanti amici e tutti i clienti del suo studio.

Tanti i messaggi di incredulità e cordoglio che si riversano in queste ore sui social e in particolare sul suo profilo Facebook. “Una grande perdita, una grande persona e un grande veterinario che amava i suoi amici a 4 zampe come se fossero tutti suoi figli”, scrive Cinzia. “Ciao Zanna, un grande veterinario ed un uomo di cuore. Ci mancherai”, le fa eco Liliana, mentre Alessandra dice: “Sono senza parole: oltre che un grande medico una persona di grande sensibilità nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Ho un’immagine in mente del dottor Zanaboni che accarezza la mia gattina che teneva in braccio con tanta premura e lei così piccina in queste mani così grandi che zampetta con i suoi baffoni. Di una dolcezza incredibile, era come affidare a lui i nostri bimbi. Una grande perdita. Grazie per tutto dott.”.