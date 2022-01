Tragedia nelle Case Aler di via Porta a Legnano, uomo cade dal terzo piano e muore

Ancora situazioni di disagio nelle case Aler di via Carlo Porta a Legnano. La scorsa notte (tra mercoledì 26 e giovedì 27 gennaio) i residenti sono sono stati svegliati da urla e schiamazzi come purtroppo accade di frequente. Solo che questa volta la situazione di degrado è degenerata con la morte di una persona, caduta dal terzo piano. Le cause che hanno provocato la tragedia sono in fase di ricostruzione da parte delle Forze dell’Ordine che stanno indagando sul caso.

Esasperati i residenti denunciano che «quello che è accaduto nella notte è frutto di una catena di situazioni critiche – raccontano i cittadini esprimendo forte preoccupazione e ansia -. Non abbiamo più pace. Non sappiamo esattamente cosa sia successo, abbiamo solo sentito urla al terzo piano. Sulle scale abbiamo trovato un estintore svuotato e tutto il liquido sparso sui gradini, poi la tragedia. Siamo sconvolti per quello che è successo e chiediamo di poter vivere serenamente».