Tre presidenti PD per il secondo giorno di “maratona delle commissioni” a Varese

La seconda serata della “maratona delle commissioni” del comune di Varese è stata velocissima, con sedute che non sono durate piu di un quarto d’ora l’una, e con il record della commissione bilancio durata solo 8 minuti.

Il principale motivo è che si è trattato di tre sedute che hanno riprodotto lo stesso schema: aperte dal consigliere anziano, cioè quello che rappresenta il partito più votato, il PD, hanno visto il loro principale momento nell’elezione del presidente, che in tutti e tre i casi corrispondeva proprio con il consigliere anziano, cioè il rappresentante del PD.

Nella maggior parte dei casi il presidente neoeletto ha, inoltre, proposto un vicepresidente tra i rappresentanti della maggioranza: che è stato approvato, come del resto è avvenuto per il presidente, con l’astensione della minoranza.

Uno schema replicato in tutti i casi tranne uno: quello della commissione cultura, dove «Per l’importanza che viene data alla commissione – spiega Alberto Coen Parisini – noi proponiamo che il vicepresidente sia un rappresentante della minoranza». Una proposta che si discosta però dall’accordo che i consiglieri dell’opposizione hanno siglato all’inizio della maratona: non proporre nomi, non chiedere cariche, astenersi sempre. E in quest’ottica ha parlato il candidato sindaco dell’opposizione Matteo Bianchi: «Ritengo anch’io ugualmente importante questa commissione, tant’è che ho chiesto di farne parte – ha spiegato – Ma assicuriamo il nostro apporto e la nostra partecipazione attiva anche senza cariche». La neo presidente della commissione, Manuela Lozza, ha però proposto di rifletterci ugualmente: cosi la nomina del vicepresidente della commissione 4 è stata rinviata alla prossima seduta.

Diverso il caso della commissione Area Vasta, dove sono stati eletti come presidente Alessandro Pepe e come vicepresidente Francesca Strazzi (che, pur eletta con i soli voti della maggioranza, ha raccolto attestati di stima e simpatia da alcuni membri dell’opposizione, come Stefano Angei e Simone Longhini) e della commissione Bilancio dove sono stati eletti presidente Matteo Capriolo e vicepresidente Maria Paola Cocchiere, già nominata ieri presidente della commissione Lavori Pubblici.

Quella di questa sera è stata la terza giornata di nomine, dopo “l’anticipo” dell‘insediamento della commissione urbanistica a fine dicembre e la prima tornata che si è svolta ieri, lunedì 10.