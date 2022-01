Tre domeniche dedicate all’arte religiosa a Villa Cagnola a Gazzada Schianno

Domeniche dell’Arte un’occasione per contemplare la bellezza, porta spalancata sull’orizzonte della verità – Villa Cagnola, Gazzada, domenica 30 gennaio, 6 e 27 marzo 2022 ore 17:00 – 19:30.

Il percorso delle “Domeniche dell’arte” è un’iniziativa dell’Istituto Superiore di Studi Religiosi di Villa Cagnola, con cui si intende promuovere il linguaggio artistico come singolarmente espressivo del bello e del vero. In ambito religioso, in particolare, l’arte si presta ad esprimere le potenzialità iscritte nel Mistero celebrato dalla fede, valorizzandone la simbolicità, la capacità di rimando oltre se stessa che ciascuna opera d’arte porta in sé. Tutto questo è espresso dalla viva voce degli esperti che interverranno in ciascun evento ed è reso possibile, più a monte, dal prezioso servizio di chi cura, custodisce, studia e accompagna nelle visite del patrimonio artistico, culturale e religioso che compone la Collezione d’arte Cagnola, i cui dipinti, in massima parte, rappresentano soggetti religiosi o ispirati alla fede cristiana.

Domenica 30 gennaio Sacra Famiglia del Mondino, presentazione in occasione della Festa della Sacra Famiglia

Domenica 6 marzo S. Maria Maddalena, l’apostola degli apostoli

Domenica 27 marzo il Volto del Risorto, la risurrezione di Gesù nell’arte

Aspetti organizzativi: la partecipazione è ad accesso libero, obbligatorio il Green Pass. Al termine sarà possibile ammirare l’opera d’arte in Collezione Cagnola è possibile cenare alle 19:30, su prenotazione (€ 25,00)

Per richiedere informazioni:

Segreteria Istituto Superiore di Studi Religiosi Beato Paolo VI

tel: 0332 161414 – e-mail: issr@villacagnola.it

dal lunedì al venerdì 9:00 – 12:00 | 14:00 – 17:00

È inoltre sempre possibile seguire la pagina Facebook o il sito come pure iscriversi alla newsletter per rimanere aggiornati sulle proposte.