Tre giorni di eventi per la Festa della famiglia a Luino

La comunità pastorale “Madonna del Carmine” di Luino propone diversi momenti celebrativi e formativi in occasione della Festa della famiglia.

Sabato 29 gennaio alle 18:15 presso il Teatro sociale di Luino (in via XXV Aprile) si svolgerà lo spettacolo-testimonianza “Non Esistono Ragazzi Cattivi” a cura di don Claudio Burgio in collaborazione con il Comune di Luino e alcune associazioni locali. I ragazzi accolti nella comunità Kayros all’uscita del carcere minorile racconteranno attraverso il teatro la loro esperienza di vita guidata e condivisa da don Burgio. L’ingresso è a offerta libera, che servirà per sostenere le spese della serata.

Domenica 30 gennaio si dedicherà un’attenzione particolare alla preghiera per le famiglie durante le messe alle 10 a Creva e Luino e alle 11.15 a Voldomino e Motte. Alle 15 sono previsti giochi in oratorio per famiglie e bimbi.

Lunedi 31 gennaio alle 20:45 in chiesa prepositurale Ss. Pietro e Paolo a conclusione della settimana dell’educazione in contemporanea con le celebrazioni in tutti i decanati dell’arcidiocesi di Milano sarà celebrata dal vescovo e vicario episcopale di Varese mons. Giuseppe Natale Vegezzi la messa di san Giovanni Bosco. Alla celebrazione sono invitati in modo particolare gli adolescenti e con loro i catechisti, gli educatori, gli insegnanti della scuola parrocchiale e statale e tutte le famiglie.