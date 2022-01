Tre set e tre punti: la Futura riparte senza esitazioni

Tornata finalmente in campo – la prima volta nel 2022 – la Futura Volley occupa per il minimo tempo indispensabile il taraflex del PalaBorsani liquidando con il risultato di 3-0 le siciliane della Seap Dalli Cardillo Aragona e conquistando tre punti che lasciano le biancorosse agganciate alla parte alta della classifica.

La squadra di Lucchini non ha avuto un approccio facile all’incontro: al di là del lungo stop hanno infatti le Cocche dovuto fare a meno di capitan Lualdi per un problema alla schiena. Anche le aragonesi però dovevano fare i conti con i problemi di roster, anche se avere una star come Caracuta in regia ha facilitato le operazioni in casa Seap. A sbloccare i momenti più complicati, per la Futura, è stata Bici che ha messo a terra 19 palloni con il 53% offensivo: bene anche Demichelis a muro e Garzonio, invalicabile in difesa (zero errori).

Con i tre punti colti al PalaBorsani, la Futura sale a quota 23 in classifica e si rimette a contatto con il terzetto di testa formato da Macerata, San Giovanni in Marignano e Brescia: la settimana prossima però le biancorosse resteranno ferme per il turno di riposo previsto dal calendario.

LE VOCI

Matteo Lucchini: «La partita non mi è piaciuta: abbiamo la giustificazione di essere appesantiti dai carichi dell’allenamento, ma potevamo fare di più su alcuni palloni. Ci prendiamo questi tre punti sapendo che febbraio sarà veramente tosto: stiamo comunque lavorando bene e sono certo che arriveremo agli appuntamenti importanti ben preparati».

Luisa Casillo: «Sono contenta di questa vittoria, è da tanto che non giochiamo e vincere fa sempre bene; lavorare senza la partita è dura, sono felice di questi tre punti fondamentali. Ora ci mettiamo in attesa di Macerata tra due settimane. In allenamento stiamo caricando moltissimo, dobbiamo mettere benzina per febbraio».