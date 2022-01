Trento-Openjobmetis, doppia sfida in tre giorni: esordio per Reyes e Roijakkers

Dentro Reyes e fuori Gentile, per il resto nulla di nuovo sotto il sole. La Openjobmetis che si appresta a sfidare per due volte in tre giorni la Dolomiti Energia Trento continua a essere una squadra priva di due giocatori e in particolare di un pivot di ruolo. Un assetto che ha inaspettatamente dato frutti contro Venezia ma che non può durare per sempre.

Coach Johan Roijakkers, tuttavia, non può fare altro che scendere in campo con gli otto a disposizione più i giovani Librizzi e Virginio (il primo ha già giocato minuti veri sotto le indicazioni del tecnico olandese) nel doppio confronto ravvicinato, causato dal covid e dal calendario asimmetrico adottato (chissà poi perché) da Legabasket in questa stagione. Si comincia questa sera (venerdì 28 gennaio) alle ore 20 in Trentino, si termina domenica 30 (ore 18) a Masnago: l’obiettivo biancorosso è vincerne almeno una anche se l’Aquila è senza dubbio avversaria di alto livello. Dal mercato, come detto, nessuna nuova tranne quella di Luca Vitali sempre più vicino a firmare per Napoli, quindi niente Openjobmetis.

Varese proverà anche a giocare la carta della cabala: Ferrero e compagni hanno già battuto le tre formazioni che in classifica si trovano a quota 18 punti (Trieste, Tortona, Brescia) e vorrebbero fare poker contro gli uomini di coach Lele Molin. Squadra (e allenatore) che fanno della durezza difensiva uno dei propri punti di forza. La Dolomiti ha a sua volta qualche problema di formazione e arriva da una sconfitta interna in Coppa contro Andorra (71-82) che può avere messo qualche scoria di fatica in più nelle gambe dei bianconeri. O, al contrario, potrebbe favorire un riscatto immediato contro una avversaria di fondo gruppo. Di certo i trentini vantano una rosa importante per la Serie A, con un convincente Flaccadori nel ruolo di italiano da quintetto e con un Cameron Reynolds (ex Minnesota) a guidare la pattuglia straniera scelta come (quasi) sempre con perizia dallo staff dell’Aquila. Attenzione all’impatto a rimbalzo dei padroni di casa, terzi nella graduatoria a squadre, anche se il lungo Caroline potrebbe non giocare o farlo a mezzo servizio. Assente sicuro invece Toto Forray.

DIRETTAVN

