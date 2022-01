Trofeo Alcudia, esordio “pro” per Alessandro Santaromita. Girmay vince la corsa

L’eritreo Biniam Girmay della formazione belga Intermarché Wanty Gobert ha vinto oggi – giovedì 27 – la seconda delle cinque prove del Challenge Mallorca, un insieme di gare organizzate sull’isola delle Baleari che vedono schierate molto formazioni World Tour e Professional comprese le tre italiane Eolo-Kometa, Drone Hopper-Androni e Csf Badiani.

Il corridore eritreo ha conquistato il Trofeo Alcudia battendo in volata, un po’ a sorpresa, diversi grandi nomi dello sprint: al secondo posto si è piazzato un altro esponente del Continente Nero, il sudafricano Ryan Gibbons, compagno di squadra di Alessandro Covi alla UAE Emirates mentre l’azzurro Giacomo Nizzolo ha completato il podio. L’ex campione italiano, era all’esordio stagionale e alla prima corsa in assoluto con la sua nuova squadra, la Israel Start Up Nation. Tra i piazzati di primo piano anche Matthews (BikeExchange, sesto) e Ackermann (UAE, ottavo).

A livello varesotto, la gara odierna è rilevante soprattutto per l’esordio in pianta stabile tra i professionisti di Alessandro Santaromita, terzo esponente dopo il papà Antonio e lo zio Ivan di una famiglia ad altissimo tasso ciclistico. Il più giovane dei Santaromita, ha compiuto 22 anni lo scorso 11 dicembre, si è messo in luce negli ultimi due anni correndo per il Velo Club Mendrisio ed è così entrato a far parte della CSF Badiani Faizané, squadra da sempre attenta agli italiani emergenti. Oggi ha concluso in fondo all’ordine di arrivo ma la sua giornata sarà ugualmente da ricordare.

Nulla di rilevante, stavolta, in casa Eolo-Kometa dopo la vittoria di domenica di Lonardi e il terzo posto ieri di Albanese. Il migliore degli azzurri è stato Mirco Maestri che è restato nel gruppo dei migliori ma senza riuscire a partecipare alla prima fila dello sprint (19°). In gara oggi anche Alessandro Covi che ha terminato la gara nel secondo gruppo a 9″ dal vincitore: il “Puma di Taino” gareggerà a Maiorca anche domani prima di spostarsi in Francia per partecipare al Gran Premio Marsigliese (domenica 30) e alla corsa a tappe Etoile de Bessèges dal 2 al 6 febbraio. Domani – venerdì 28 – invece terza prova del Challenge maiorchino, il Trofeo Serra de Tramuntana di 159 chilometri.