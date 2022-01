Trovato il corpo senza vita di un uomo nel parcheggio della stazione Fs di Busto Arsizio

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nel pomeriggio di ieri, domenica, all’interno del parcheggio a servizio della stazione Fs di Busto Arsizio in via Venezia. Il ritrovamento del cadavere è stato effettuato dalla Polizia Locale di Busto Arsizio.

Si tratta di un cittadino italiano di 62 anni, residente nel rione Borsano di Busto Arsizio con piccoli precedenti. Le indagini sono condotte dai ghisa bustocchi, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio, visionando le telecamere di sorveglianza della zona. Nulla di più, per il momento, trapela dalle indagini in corso che mirano a ricostruire la causa del decesso e se l’uomo fosse da solo o in compagnia di qualcuno. Disposta l’autopsia sul corpo per risalire ad eventuali segni di violenza.

Da tempo, infatti, la stazione Fs è al centro di problemi di sicurezza a causa di un gruppo di senza tetto che passa le giornate in quella zona.