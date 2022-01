Trovato senza vita il giovane di Saronno disperso sui monti della Valsassina

Dopo una notte e una mattinata di ricerche è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 gennaio, il corpo senza vita di Alessandro Bisi, 21enne di Saronno disperso da ieri sul Monte Legnone, località sopra Premana in Valsassina.

I soccorritori hanno trovato il corpo del ragazzo in fondo ad un canalone dove, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe scivolato.

Il giovane era partito da casa lunedì, avendo annunciato in precedenza ai famigliari l’intenzione di fare un’escursione e di rimanere fuori una notte. L’allarme è però partito ieri, quando la famiglia non l’ha visto rientrare. Secondo quanto riferisce un quotidiano locale, il ragazzo avrebbe parcheggiato l’auto ai Roccoli di Lorla, in Valvarrone, dopodiché di lui se ne sarebbero perse le tracce.

La richiesta di aiuto lanciata dalla famiglia ha quindi attivato la macchina dei soccorsi, composta dai tecnici del Soccorso alpino della Valsassina (XIX Delegazione Lariana), il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i reparti specializzati dei Vigili del fuoco. Le ricerche sono partite ieri sera, nonostante le pessime condizioni meteorologiche, con pioggia e vento e neve dai 1800 metri.

Nel pomeriggio sono state sospese le operazioni di recupero del corpo a causa di condizioni meteorologiche avverse. Le operazioni riprenderanno non appena la situazione lo renderà possibile, in base all’evoluzione del tempo nelle prossime ore.