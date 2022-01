Ultima settimana per scoprire gli Impressionisti al Maga di Gallarate

Ultima settimana per visitare la mostra sugli impressionisti al Maga di Gallarate: il percorso espositivo inaugurato la primavera scorsa – e prorogata a fronte dell’interesse suscitato – si chiude infatti domenica 23 gennaio.

Nel periodo delle feste, tra Natale e Epifania, il museo di via De Magri ha visto un significativo numero di visitatori: complice anche qualche passaggio sulla stampa nazionale, nel periodo fino al 9 di gennaio sono state tremila le persone che hanno seguito il percorso della mostra.

Il giorno di maggiore affluenza è stato il 2 gennaio 2022, con oltre 350 visitatori in unico giorno. Numeri significativi, che hanno dato anche un bel colpo d’occhio sul museo, che in particolare proprio in quella domenica si presentava molto vivace, tra visitatori, studenti che già – dopo i giorni di festa – tornavano ad animare gli spazi al piano terra (la biblioteca invece era chiusa), frequentatori occasionali che si ritrovavano anche al bar (sempre nel rispetto delle norme).

In visita al Maga domenica 2 gennaio

Alcuni dei visitatori si sono affacciati per la prima volta in museo (diversi da Milano, possiamo dire per epidermica conoscenza), apprezzato – al di là della mostra – anche per l’architettura insolita. Con un po’ di stupore per la vivacità degli spazi, con un clima che si ritrova in un museo della grande città.