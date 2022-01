Ultimi giorni di iscrizione al corso IFTS per formare specializzati nel campo del tessile innovativo

Opportunità formativa per chi cerca occupazione in un settore, quello del tessile innovativo, che sul territorio varesino presenta un’elevata richiesta di personale specializzato da parte delle imprese: si stanno per chiudere le iscrizioni alla nuova edizione del corso “IFTS: Textile Innovation & New Materials”, promosso da Centrocot di Busto Arsizio.

Si tratta di un corso annuale di alta qualificazione post diploma, a titolo gratuito, per giovani tra i 18 e i 29 anni: sono previste 1.000 ore, di cui 550 in aule e 450 in stage, per formare tecnici specializzati nella filiera del tessile, della pelle e dei nuovi materiali.

Restano pochi posti: domande entro il 30 gennaio, iscrizioni online all’indirizzo https://www.itscosmo.it/corsi/lombardia/busto-arsizio/technology-sustainability-manager/