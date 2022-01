Un nuovo anno al Museo Bodini: riapre la mostra dedicata al ritratto

Dopo la pausa delle festività natalizie, sabato 8 gennaio riapre al pubblico il Museo Bodini con la mostra “Floriano Bodini, Giuseppe Guerreschi. Il ritratto”. Con questo progetto il museo prosegue l’approfondimento dedicato al Realismo Esistenziale e alla Nuova Figurazione. La mostra cui si affiancherà il volume omonimo a cura di Sara Bodini e Luca Pietro Nicoletti per la collana “Archivi di Nuova Figurazione”, si propone di indagare un genere, quello del ritratto, che è stato fondamentale oggetto di riflessione e discussione nel dialogo tra i due artisti, legati da sodalizio dalla fine degli anni ‘50.

L’esposizione è realizzata grazie al contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto ONLUS.

Il Museo rinnova anche l’invito a diventare socio dell’Associazione Amici del Museo Civico Floriano Bodini per l’anno 2022. L’Associazione, da sempre vicina alla vita del Museo, è stata costituita per iniziativa di Floriano Bodini, prima ancora dell’inaugurazione del Museo a Gemonio.

Sono molte le iniziative e i progetti supportati dall’Associazione in questi anni e in tempi recenti i progetti “ZIVILCOURAGE. Dal Realismo Esistenziale alla Nuova Figurazione. Gli Anni Cinquanta/Sessanta” (2018/2019) e “Nuove mostre al Museo Bodini. Tra Realismo Esistenziale e Nuova Figurazione” (2021/2022). Il tesseramento per diventare socio è annuale ed esistono tre formule possibili: ordinario, amico, sostenitore.

Museo Civico Floriano Bodini

Via Marsala, 11 – 21036 Gemonio (VA)

Fino al 13 febbraio 2022

Orari: sabato e domenica 10.30-12.30/15.00-18.00

lunedì/venerdì su appuntamento (info@museobodini.it)

Ingresso 3/5 €

con super green pass

Per visite guidate ph. 3492267457

info@museobodini.it

www.museobodini.it