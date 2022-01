È un bimbo di Cardano al Campo il primo nato all’ospedale del Ponte di Varese

L’ultimo vagito del 2021 è stato all’Ospedale di Tradate, alle 23.14 del 31 dicembre, mentre il primo del 2022 è stato all’Ospedale Del Ponte di Varese alle ore 3.34 del primo gennaio.

In totale, nel 2021, i nati nei tre punti nascita della ASST dei Sette Laghi sono stati 3876, con un aumento rispetto all’anno precedente quando si erano registrati 3833 nati, rispetto ad una media nazionale e regionale che registra un calo delle nascite.

Tutti e tre i punti nascita chiudono l’anno con un incremento rispetto al 2021. Importante da segnalare, l’aumento dei nati all’Ospedale di Tradate che supera quota 600. Varese chiude l’anno con 2706 nascite, mentre Cittiglio registra 563 nuovi nati.

“Nel 2021 tutti e tre i punti nascita di Varese, Cittiglio e Tradate hanno chiuso in positivo rispetto all’anno precedente – commenta il professor Massimo Agosti, Direttore del Dipartimento Donna e Bambino dell’ASST Settelaghi – Siamo assolutamente soddisfatti di questi numeri che vanno in controtendenza rispetto ai dati complessivi regionali e nazionali che continuano a registrare un preoccupante calo demografico, al termine di un anno con un record negativo di calo delle nascite nel nostro Paese.

Il fatto che le donne abbiano scelto i nostri tre ospedali inorgoglisce e incoraggia a fare ancora meglio tutto il nostro team di ginecologi, ostetriche, neonatologi, pediatri ed infermieri. Una grande squadra che condivide ogni aspetto del percorso nascita, clinico, gestionale ed amministrativo, con una grande attenzione volta a rispettare e difendere la relazione madre-neonato con la presenza del padre e le norme di sicurezza anti-pandemia, nella consapevolezza che partorire e nascere sono due momenti unici e centrali nella vita di ogni donna e della sua famiglia”.

“I numeri di quest’anno sono la conferma che il sistema di ASST Sette Laghi funziona – tiene a sottolineare il professor Fabio Ghezzi, Direttore della Rete Integrata Materno-Infantile – L’organizzazione Hub and Spoke dei punti nascita, con il centro sull’Ospedale Del Ponte e le sedi di Cittiglio e Tradate così fortemente integrate garantisce uniformità di cura e percorsi, grazie alla condivisione dei protocolli e la rotazione del personale. I parti, infatti, nel 2021 sono aumentati in tutte le nostre sedi, per di più in un contesto di calo della natalità importante. Se Varese, che in primavera avrà un nuovo reparto di Ostetricia, di cui sono in corso i lavori, si conferma uno dei centri nascita più grandi di Lombardia, Tradate ha superato l’ambiziosa quota di 600 nati e Cittiglio ha una decina di parti in più rispetto al 2020 e può contare sui progetti di rinnovamento della sala parto e della stanza della Cicogna già approvati da Regione Lombardia. Ringrazio tutti i miei collaboratori, medici, infermieri, OSS, per questi risultati che premiano un impegno protratto negli anni, ma anche le altre strutture dell’Azienda su cui i nostri centri nascita possono contare, non solo gli altri reparti, ma anche le strutture tecniche e amministrative che ci mettono in condizione di svolgere al meglio il nostro lavoro”.

Ospedale Del Ponte

Gli ultimi due nati del 2021 sono una bimba nata alle 9.12 di Bulgarograsso e alle 20.15 un maschietto di Venegono Inferiore

I primi nati del 2022: alle 3.34 un bimbo di Cardano al Campo e poco dopo, alle 3.38, la piccola Adele Randisi di Busto Arsizio. Alle 4.28 è nata invece Anna Tuzio di Castelveccana. Totale nati nel 2020 2695, nel 2021 2706.

Punto nascita di Tradate

Ultimi tre nati del 2021: il 30 dicembre Marku Artiom residente a Venegono Inferiore, una bimba di Castiglione Olona, e il 31 dicembre alle 23.14 Brando Putzu di Caronno Varesino

Alle 12 del primo gennaio ancora non si segnalano bimbi nati. Nel 2020 sono nati 582 bambini, nel 2021 607

Punto nascita di Cittiglio

Ultimi tre nati del 2021 sono una femminuccia di Marchirolo il 30 dicembre, un maschietto di Luino e il 31 dicembre ha visto la luce alle 15.42 Cecilia di Marchirolo. Ancora nessuna nascita alle 12 del primo gennaio. A Cittiglio nel 2020 sono nati 556 bambini, nel 2021 563