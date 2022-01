Un bomber d’esperienza per la Pro Patria: preso Massimiliano Pesenti

A poche ore dalla chiusura del calciomercato a sorpresa la Pro Patria batte un colpo in reparto finora falcidiato dagli infortuni, l’attacco.

Alla corte del mister Luca Prina arriva infatti un bomber d’esperienza: Massimiliano Pesenti, calciatore classe 1987 che ha firmato un contratto di sei mesi con la società di Busto Arsizio, domani in campo allo Speroni nella sfida contro il Trento. Pesenti si presenta con numeri importanti, ben 88 i gol realizzati tra i professionisti, playoff compresi, e tanta esperienza maturata in oltre 250 partite in C e qualche apparizione in B, l’ultima 10 anni fa, con la maglia dell’Albinoleffe.

Il trentaquattrenne di Treviglio sarà arruolabile già per la sfida di domani, anche se con ogni probabilità partirà dalla panchina dal momento che non ha avuto ancora avuto la possibilità di allenarsi con la squadra. L’ingresso in rosa del nuovo numero 32 (numero del bomber di razza, da Vieri a Matri fino a Pavoletti) porterà ossigeno prezioso per la Pro Patria che al momento è costretta a schierare Piu (seconda punta/ala) come unico terminale offensivo, con Castelli e Parker ancora senza i 90 minuti nella gambe.