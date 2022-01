Un concerto a Varese per aprire i festeggiamenti del 60esimo anniversario dell’ordine degli architetti

Un concerto sinfonico per inaugurare il sessantesimo anniversario della fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Varese.

L’appuntamento è per venerdì 21 gennaio 2022, alle 20.30 nella basilica di San Vittore a Varese dove l’orchestra e coro sinfonico Amadeus, diretto da Marco Raimondi, eseguirà la Nelson Mass di Haydn, la No. 11 in D minore.

L’Orchestra e Coro Sinfonico Amadeus è composta da oltre 80 coristi e 50 professori d’orchestra di diversa nazionalità tra cui Italia, Germania, Gran Bretagna, Francia, Spagna, Svezia, Olanda, Svizzera, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Russia, Ucraina, Georgia, Armenia, Albania, Stati Uniti, Canada, Giappone, Brasile, Venezuela, Ecuador, Perù, Messico e altri. Ha eseguito un grande repertorio operistico-sinfonico che spazia dal barocco all’età contemporanea ed ha realizzato oltre 1000 concerti in prestigiosi contesti, con la partecipazione di artisti provenienti dal panorama musicale italiano ed internazionale, oltre a avere pubblicato album, CD e DVD contenenti registrazioni live dei concerti.

All’orchestra partecipano anche diversi esponenti di ordini professionali tra cui ingegneri, architetti, medici, commercialisti, notai, giornalisti, infermieri e delle forze dell’ordine tra cui carabinieri e guardia di finanza. Uno di loro è un membro dell’Ordine degli Architetti di Varese: si tratta di Andrea Pellegatta, di Busto Arsizio.