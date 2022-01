Un concorso letterario sulle tracce di Diabolik a Maccagno con Pino e Veddasca

Il Civico Museo “Parisi Valle”, in collaborazione con l’Amministrazione di Maccagno con Pino e Veddasca e la Pro Loco, indice un concorso letterario dal titolo: “Sulle tracce di Diabolik a Maccagno con Pino e Veddasca”.

I partecipanti sono invitati a elaborare un racconto (minimo 5 mila – massimo 15 mila bat-tute, spazi inclusi) avente come tema un’avventura di Diabolik ambientata a Maccagno.

GLI ELABORATI

Il lavoro potrà essere consegnato direttamente al Museo negli orari di apertura (venerdì dalle ore 14.30 alle 18.30; sabato e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14.30 alle 18.30) oppure inviato via posta elettronica all’indirizzo: info@museoparisivalle.it entro e non oltre le ore 18.30 di domenica 6 marzo 2022.

COSA SI VINCE

Il premio, che consisterà in libri e volumi a carattere storico e artistico, verrà assegnato dalla giuria al vincitore domenica 13 marzo 2022 alle ore 15.30 al Civico Museo “Parisi Valle” di Maccagno con Pino e Veddasca, in via Leopoldo Giampaolo 1.

Prosegue la mostra sempre al Parisi Valle della mostra dedicata a Diabolik.