Un convegno online per la mobilità sostenibile a Varese

Il tema della nuove forme di mobilità è un elemento centrale delle politiche e delle progettualità di rigenerazione delle Amministrazioni locali e di tutte quelle realtà che rispetto a questi argomenti stanno elaborando riflessioni, progetti e iniziative.

Con il progetto InnoVa il Comune di Varese intende realizzare attività di ricerca e formazione sulla mobilità sostenibile e ha recentemente promosso un bando per la progettazione preliminare del nuovo centro che sorgerà nell’area della ex Scuola De Amicis in Valle Olona, con l’obiettivo di diventare fulcro di un sistema di formazione, impresa e progettualità sulla mobilità del futuro.

Per parlare degli ultimi e dei prossimi step del progetto e presentare alcune delle più recenti ricerche sui sistemi di mobilità, sulle modalità con cui le persone e le merci si spostano in ambito urbano e sulle ricadute determinate dalla pandemia, il Comune di Varese promuove l’incontro: “Mobilità sostenibile – necessità e risorsa”, che si terrà lunedì 31 gennaio, dalle 10.30, in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Varese.

Al seminario partecipano Ivana Perusin Vicesindaco e Assessore allo Sviluppo delle Attività Produttive e Semplificazione, Comune di Varese, Andrea Civati Assessore alla Rigenerazione Urbana, alla Mobilità e alle Infrastrutture del Comune di Varese, Elena Maggi Professore Associato di Economia e Delegata del Rettore per lo Sviluppo Sostenibile, Università degli Studi dell’Insubria, Marco Borgarello Responsabile Gruppo di lavoro Efficienza Energetica, RSE – Ricerca Sistema Energetico, Giovanni Veronesi Professore Associato di Statistica Medica del Centro EPIMED – Epidemiologia e medicina preventiva, Università degli Studi dell’Insubria, Marco Ferrario Professore Senior di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi dell’Insubria; Stefano Rolando Professore di Comunicazione Pubblica e Politica e Direttore Scientifico dell’Osservatorio sulla Comunicazione Pubblica e il Public Branding, Università IULM, Milano

L’incontro è promosso in collaborazione con l’Osservatorio sulla Comunicazione Pubblica e il Public Branding dell’Università Iulm di Milano, che collabora con l’Amministrazione Comunale nel progetto InnoVa – mobilità e sostenibilità per il futuro.

Grazie ai contributi dei docenti e dei ricercatori dell’Università degli Studi dell’Insubria e di RSE, il webinar intende rivolgere lo sguardo sulle evoluzioni della mobilità in ambito urbano, su come questa impatti in termini ambientali, sociali ed economici sulle realtà urbane, sugli effetti che la diffusione di forme di modalità sostenibili per gli spostamenti inducono sulla salute pubblica e sull’inquinamento. Inoltre, sarà analizzata la modalità attraverso cui le nuove forme di mobilità possano rappresentare una risorsa, in termini di attrattività e reputazione, per quelle realtà che hanno già progetti in corso in questo ambito.

Il convegno rappresenta un nuovo passaggio del progetto InnoVa, finanziato dal bando “Italia City Branding 2020” dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale la città di Varese ha partecipato risultando fra le 30 realtà vincitrici.

Per informazioni www.inno-va.it, www.comune.varese.it