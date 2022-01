Un defibrillatore in memoria di Andrea Lolli. I parenti: “Ha sempre aiutato agli altri”

È stata aperta, per volontà della moglie Ketty e dei famigliari, una raccolta fondi in ricordo di Andrea Lolli, il 47enne di Malnate morto lo scorso 16 gennaio e che è stato anche volontario di Sos Malnate.

Andrea gestiva il bar Dak di via Como, era molto stimato e apprezzato a Malnate e in particolare a San Salvatore; chi lo conosceva lo descrive come una persona generosa e altruista.

La raccolta fondi, in collaborazione con Sos Malnate, sarà destinata all’acquisto di un defibrillatore da collocare nella frazione di San Salvatore. Nel caso si dovesse superare il valore del costo del macchinario salvavita (circa 1000 euro) i fondi ulteriori saranno destinati alle spese che Sos Malnate quotidianamente sostiene per garantire il servizio alla cittadinanza.

«Andrea è sempre stata una persona molto carismatica e pronta ad aiutare gli altri – spiegano i famigliari -, per questo abbiamo pensato a questa iniziativa; in più ha fatto parte di Sos Malnate. Vogliamo ringraziare tutti in anticipo per quello che stanno facendo e Sos per il sostegno».

«Ringraziamo Ketty e tutti i famigliari di Andrea, in particolare il papà Luciano che per anni è stato anche il nostro amministratore – il commento del presidente di Sos Malnate Massimo Desiante -, per aver deciso di aprire, in un momento così difficile e doloroso, una raccolta fondi in ricordo di Andrea. Tutti insieme riusciremo a dotare della frazione di San Salvatore di un presidio così importante e con questo gesto daremo un segno tangibile e concreto al ricordo di Andrea».