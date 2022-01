Un fondo per ampliare le cure psicologiche in Lombardia, la mozione passa in aula

“Avviare sperimentazioni per l’introduzione dello psicologo delle cure primarie nei servizi offerti dagli erogatori pubblici e privati accreditati oltre che nelle equipe di medicina territoriale; prevedere un Fondo regionale dedicato all’accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico per giovani e fasce più fragili della popolazione; favorire l’inserimento delle psicologhe e degli psicologi nei presidi territoriali – Case della Comunità”. È questo il contenuto della mozione presentata dal Consigliere del Gruppo Misto Niccolò Carretta e approvata all’unanimità dall’Aula del Consiglio regionale.

Il documento fa un ampio richiamo all’aumento del bisogno di benessere psicologico anche in relazione agli effetti della pandemia, oltre a ricordare come il Coordinamento Nazionale per la Salute Mentale abbia richiamato più volte l’attenzione delle istituzioni sulla necessità “di rafforzare la rete dei Servizi Pubblici”. Soddisfatto il promotore: “Il sostegno unanime registrato – ha detto Carretta – è un fatto significativo. Ora al lavoro per un percorso legislativo che sia rapido e utile per raggiungere l’obiettivo”.