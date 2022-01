A un giorno dalla nuova chiusura di via Sant’Imerio a Varese: nuova viabilità e nuove code

Da ieri lunedì 10 gennaio sono ripartiti i lavori nel cantiere di Largo Flaiano, il punto di accesso a Varese dall’autostrada, ed è stata di nuovo chiusa via Sant’Imerio.

Fino al 25 febbraio la via sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra via San Pedrino e via Limido, per i lavori relativi ai sottoservizi.

Prima giornata difficile, con code e rallentamenti sia in via Magenta che in via San Michele, ma: «E’ andata meglio del previsto – ha commentato il comandante dei vigili di Varese Matteo Ferrario – Ci sono un po’ di accodamenti in via san Pedrino e in uscita in via Magenta ma, considerato l’impatto di via sant’Imerio, e la mancanza della “valvola di sfogo” di via Limido in direzione autostrade, non è andata male nel primo giorno di chiusura».

La direzione obbligatoria a sinistra in via Sant’Imerio all’intersezione con via S. Pedrino, con l’eliminazione temporanea della corsia riservata a bus e taxi per consentire la circolazione dei veicoli su due file. è quella infatti che crea più code.

Ora, poichè la chiusura durerà quasi due mesi, è importante sapere come regolarsi, per chi frequenta il capoluogo quotidianamente: «Il suggerimento è quello di andare appena possibile verso viale Europa – continua Ferrario – già da via Campigli, piazza della Libertà, per chi è diretto verso via Gasparotto e le autostrade». Segnalazioni verticali che suggeriscono i percorsi ci sono anche in via Metastasio e piazza della Repubblica.

Via Sant’Imerio torna a essere percorribile, infine, da largo Flaiano e via Limido: si tratta però di una possibilità riservata solo ai residenti