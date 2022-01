Un giovane e due donne alle presidenze delle prime tre commissioni a Varese, tutte e tre donne le vicepresidenti

Tre commissioni una dietro l’altra, con mezz’ora di tempo per nominare per ognuna il presidente e il vicepresidente: è stata cosi la prima giornata della “maratona” per l’insediamento delle commissioni, giornata che verrà poi replicata domani e settimana prossima.

La prima commissione a insediarsi è stata la commissione 1 per gli affari generali, l’unica che prevede per regolamento che la vicepresidenza sia destinata alla minoranza e votata solo da essa per garantire il controllo democratico, considerato che è la commissione che si occupa delle società partecipate. Una regola poco nota alla minoranza stessa, che – come ha spiegato Roberto Puricelli di Grande Varese – si è ritrovata spiazzata dal fatto che la minoranza «Si era accordata per astenersi in blocco a tutte le votazioni e non accettare alcuna vicepresidenza».

Così il nome su cui la minoranza ha concordato “al volo” è stato quello fatto da Simone Longhini «In continuità con la vicepresidenza della passata amministrazione, affidata alla Lega, e vista la sua importante esperienza Istituzionale» quello di Francesca Brianza, che ha accettato ed è stata eletta all’unanimità dei voti di minoranza.

Prima di lei, è stato eletto però il presidente della commissione nella persona di Giacomo Fisco, proposta dalla maggioranza. Fisco ha presieduto la commissione fin dall’inizio, in quanto consigliere anziano: a proporre il suo nome è stato Dino De Simone, che ha sostenuto “Ritengo che la presidenza di questa commissione sia da affidare al capogruppo del Partito Democratico, cioè Giacomo Fisco»: una proposta accolta a maggioranza, con l’astensione dei rappresentanti della minoranza, e in continuità con l’amministrazione precedente, visto che il consigliere PD è stato presidente della stessa commissione anche nella passata consigliatura.

La seconda commissione ad insediarsi è stata la numero 3, Lavori Pubblici, che ha visto la nomina a presidente e vicepresidente di due giovani donne: presidente è stata infatti nominata Maria Paola Cocchiere, architetto paesaggista, esponente di Varese Praticittà e già consigliera della prima lista Galimberti. Vicepresidente è stata invece eletta Helin Yldiz, rappresentante del Partito democratico e consigliere anziano in commissione, pur essendo una delle più giovani in consiglio. In questa commissione, una proposta “alternativa” è stata fatta però dal consigliere Domenico Esposito, del Polo delle Libertà: che ha proposto Roberto Puricelli, il quale però ha declinato l’invito in coerenza con le scelte fatte dal gruppo di mionranza.

La terza commissione ad insediarsi è stata la numero 7, la commissione ai Servizi Sociali: qui è stata nominata, con i voti della maggioranza e l’astensione della minoranza, presidente Maria Grazia D’Amico proposta dalla maggioranza “Per le sue competenze”, visto che la D’Amico ha due lauree, una in filosofia e una psicologia clinica, e un lavoro al centro di formazione professionale e inserimento lavorativo CFPIL di Varese, che si occupa di inserimento lavorativo di persone con disabilità. Vicepresidente, con la stessa modalità (Voti della maggioranza e astensione della minoranza), è stata eletta invece il consigliere anziano della commissione: la rappresentante PD Francesca Ciappina.

Dopo “l’anticipo” dell‘insediamento della commissione urbanistica a fine dicembre, sono quindi quattro ora le commissioni a pieno regime: martedì 11 alle 17,30 è prevista la commissione cultura, alle 18 la commissione bilancio e alle 18.30 la commissione area vasta. Le altre sedute di insediamento si terranno poi lunedì prossimo, 17 gennaio (Commissione Ambiente e Commissione Giovani e Sport) e martedì 18 (Commissione servizi educativi, commissione polizia locale e commissione attività produttive)

Tutte le commissioni sono state organizzate in video conferenza, e saranno visibili sul canale you tube del comune di Varese.

LE TRE COMMISSIONI DI LUNEDì 10