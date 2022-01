In un messaggio di Papa Francesco gli auguri per i 600 anni della Collegiata di Castiglione Olona

Anche papa Francesco rivolge un messaggio augurale per l’inizio del sesto centenario della Collegiata di Castiglione Olona, con un lungo telegramma a firma del Cardinale segretario di Stato Pietro Parolin.

Le parole di papa Francesco, indirizzate all’arciprete don Ambrogio Cortesi e alla comunità parrocchiale di Castiglione Olona, risuoneranno in Collegiata il 7 gennaio prossimo, durante la Messa d’inaugurazione delle celebrazioni per il sesto centenario, a 600 anni esatti dal 7 gennaio 1422, quando un altro papa, Martino V, inviò al cardinale Branda Castiglioni la bolla “Apostolicae sedis providentia” con la concessione di istituire la Collegiata, poi consacrata il 25 marzo 1425.

«Un dono importante, quello di papa Francesco, accompagnato dall’esortazione a guardare al futuro con speranza – dicono i responsabili del Museo della Collegiata – Per la Collegiata il prossimo futuro saranno tre anni di appuntamenti per celebrare i primi 600 anni della sua storia (2022- 2025).

Venerdì 7 gennaio alle 17.30 il seicentesimo anniversario sarà aperto con una solenne celebrazione liturgica, mentre sabato 8 gennaio alle 10.30 si terrà la lectio magistralis “Castiglione Olona. Il cardinale, la chiesa, la città”.

Entrambi gli eventi si svolgeranno presso la Collegiata e vedranno protagonista monsignor Timothy Verdon, direttore del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze e dell’Ufficio dei Beni Culturali della diocesi fiorentina, storico dell’arte, autore di numerosi libri sull’arte sacra, professore presso la Stanford University.

La conferenza sarà l’occasione per raccontare il cardinale Branda Castiglioni, fondatore della Collegiata, l’Umanesimo cristiano e l’ideale di città che sei secoli fa prese forma artistica a Castiglione Olona: non solo un progetto estetico, che trasformò l’antico borgo, poi noto quale “Isola di Toscana in Lombardia”, in una delle prime albe del Rinascimento italiano, ma uno straordinario progetto anche etico e sociale.

I posti, a prenotazione obbligatoria, sono esauriti per entrambi gli eventi. Nel desiderio che tutti gli interessati possano partecipare, seppure da remoto, è stata organizzata la diretta, sia per la Messa che per la lectio magistralis, sul canale YouTube di Varesenews

Le registrazioni resteranno in seguito disponibili sul canale YouTube del Museo della Collegiata.

Per informazioni sugli appuntamenti in programma e sulle dirette è possibile mandare una mail a: eventi.collegiata@gmail.com.

Per chi volesse visitare il Museo gli orari di apertura sono: da mercoledì a sabato 9.30 – 12.30 e 14.30 – 17.30. La domenica 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00. Lunedì e martedì chiuso (per i gruppi possibilità di apertura straordinaria)

La mattina di sabato 8 gennaio il Museo sarà chiuso alle visite per favorire lo svolgimento ordinato dell’evento previsto.

Modalità accesso

Accesso senza prenotazione; prenotazione obbligatoria solo per gruppi (> 10 persone).

OBBLIGHI: non accedere con temperatura uguale o superiore a 37,5°; indossare sempre la mascherina, preferibilmente Ffp2; essere in possesso del green pass (dal 10 gennaio 2022 obbligo di super green pass).