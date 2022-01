Un premio di laurea promosso dal CAI sezione di Varese

La sezione di Varese del Club Alpino Italiano ha promosso l’istituzione di un premio di laurea, volto a riconoscere le capacità di una/un laureata/o meritevole, nell’ottica di incentivare la formazione in ambiti accademici funzionali alla conoscenza, tutela e sviluppo sostenibile dell’ambiente e dell’eco-sistema montano, nonché della storia del rapporto uomo-montagna nei suoi diversi aspetti caratteristici.

REGOLAMENTO

Art.1 ISTITUZIONE DEL PREMIO DI LAUREA

Il CAI Varese istituisce, per l’anno 2022, un premio di laurea destinato a corsi di laurea ad indirizzo scientifico e/o umanistico-culturale per un ammontare di euro 1200.

A tale scopo il CAI Varese offre, previo accordo con il Relatore, la possibilità di affiancamento (tutoring) da parte di propri Associati, o di Associati ad altre Sedi CAI, alla/al laureanda/o per la preparazione della tesi.

Art. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE

-Diploma di laurea magistrale (5 anni) in materie scientifiche e/o umanistiche/culturali conseguito nell’anno accademico 2020-2021 (con discussione della tesi entro il 31 gennaio 2022) presso Università, pubblica o privata, riconosciuta dal MIUR;

-Costituirà titolo di valutazione l’associazione al CAI Varese e/o il legame di parentela con un Socio del CAI Varese.

Art. 3 ESCLUSIONI

Sono esclusi dal Concorso :

-Gli studenti assegnatari di altri premi di laurea per lo stesso anno accademico da parte di altri Soggetti;

-Gli studenti che abbiano discusso la tesi di laurea congiuntamente ad altro/i studenti dello stesso corso;

-I concorrenti che abbiano presentato o spedito la domanda e/o la relativa documentazione oltre il termine di scadenza del bando o ancorché nel termine, senza la documentazione prescritta.

Art. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE

Per la partecipazione al bando premio di laurea 2022 deve essere presentato l’apposito modulo (Allegato 1), debitamente compilato e sottoscritto, trasmesso via mail all’indirizzo

caivarese@caivarese.it entro il 28 febbraio 2022, corredato da tutti gli allegati richiesti, come previsto nella domanda di ammissione.

Art. 5 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE DEL PREMIO

L’aggiudicazione sarà effettuata entro il mese di Giugno 2022, a giudizio insindacabile di una Commissione appositamente costituita e formata da 6 Componenti, in rappresentanza di :

-CAI Varese (due componenti)

-Università dell’ Insubria

-Consorzio di Gestione del Parco Campo dei Fiori

-Centro Geofisico Prealpino

-Comune di Varese

La classifica dei partecipanti al premio di laurea sarà stilata in base ai seguenti elementi di giudizio :

-Minimo d’ingresso : 100/110

-Qualità dell’elaborato

-Carattere originale ed attualità del tema prescelto

-Eventuale stage d’indirizzo/specializzazione seguito nel corso degli studi

-Tutoring CAI per la preparazione della tesi

-Associazione al CAI Varese o parentela con Socio CAI Varese

Al vincitore del concorso sarà inviata comunicazione per raccomandata, anticipata via email, dell’assegnazione del premio e della data/sede di consegna dello stesso.

Le eventuali spese sostenute dal vincitore per il ritiro del premio rimarranno a suo carico.

Art. 6 OBBLIGHI DEL VINCITORE

Entro 15gg dalla comunicazione di assegnazione del premio, il vincitore è tenuto a notificare al CAI Varese l’intenzione di accettare il premio stesso, tramite comunicazione da inviare a caivarese@caivarese.it . Qualora entro i termini indicati il candidato non manifesti le proprie intenzioni, si procederà con l’assegnazione del premio al successivo candidato in graduatoria e così via.

INFO E CONTATTI

CAI Varese

via Speri della Chiesa Jemoli, 12

T.: 0332 289267

@: caivarese@caivarese.it