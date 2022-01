“Un privilegio celebrare insieme i 600 anni della Collegiata di Castiglione Olona”

Il Comune di Castiglione Olona sarà al fianco della parrocchia e del Museo della Collegiata per celebrare l’importante ricorrenza dei 600 anni dalla costruzione dell’importante monumento che domina il borgo. Lo ha ricordato il sindaco Giancarlo Frigeri nel salutare, sabato mattina, le personalità presenti in Collegiata per la “lectio magstralis” di monsignor Timothy Verdon.

«Questo nostro gioiello ci riporta indietro nella storia di ben 600 anni – ha detto Frigeri – Ripercorrere tutto questo tempo e avere la possibilità e il privilegio di essere attore di questi festeggiamenti mi riempie di orgoglio. Insieme al mio gruppo ci siamo impegnati alla massima collaborazione con la parrocchia, per organizzare e condividere un programma di manifestazioni che vedrà Castiglione protagonista per i prossimi tre anni. La collegiata è sicuramente il fiore all’occhiello della nostra città ma tutto il borgo merita questo contesto, con Palazzo Branda residenza del cardinale e tutto quanto il cardinale ha fatto per costruire la prima città ideale dell’Umanesimo. Questa amministrazione si sta adoperando per il recupero del centro storico e qui devo ringraziare Regione Lombardia per la collaborazione e la disponibilità nel condividere i nostri progetti al fine di realizzare opere e interventi utili al recupero del borgo».

Lungo l’elenco dei ringraziamenti, da don Ambrogio ai responsabili del Museo della Collegiata, dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana alla vicepresidente del Consiglio regionale Francesca Fontana, e poi Emanuele Monti, l’assessore Stefano Bruno Galli, il senatore Stefano Candiani, i deputati Dario Galli e Matteo Bianchi, fino ai sindaci che lo hanno preceduto: «Un ringraziamento a tutti i sindaci che mi hanno preceduto, perché io oggi mi trovo inquilino in qualcosa che hanno costruito tutti. E un grazie particolare lo vorrei fare a Giuseppe Battaini che in questo monumento ci credeva e ha lavorato e dato tanto».

Il sindaco ha infine ringraziato tutti i castiglionesi, con l’augurio di uscire presto dalla difficile situazione della pandemia, esortandoli a partecipare in maniera attiva agli eventi, in presenza o in modalità virtuale.