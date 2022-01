In un video d’epoca la storica nevicata dell’85 a Busto Arsizio

Oggi, 37 anni fa, iniziava la storica nevicata che per 4 giorni paralizzò il nord Italia. Come riporta la pagina di Wikipedia creata ad hoc “tra il 13 ed il 17 gennaio 1985, una depressione centrata sul mar di Corsica provocò quella che (assieme alle altre che seguirono nei giorni successivi) è ancor oggi ricordata a Milano come la nevicata del secolo o la nevicata dell’85, costituendo la nevicata più forte registrata a Milano nel XX secolo”.

Nel video che vi proponiamo, realizzato dall‘utente YouTube Richter67, e nella galleria di foto annessa che riprende alcuni volti e luoghi di Busto Arsizio emerge uno spaccato della città di 32 anni fa. I semafori dipinti di giallo, i grandi capannoni industriali che ancora caratterizzavano anche il centro cittadino, le fiat 127 o Ritmo, i maggioloni della Wolkswagen e le cabine telefoniche. Tutto coperto da uno strato di neve di almeno un metro.

Un video amatoriale che diventa documento straordinario di una città che in parte non c’è più.