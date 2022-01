Un’escursione al Sasso del Cucù in Valtravaglia in compagnia del Cai Luino

Domenica 30 gennaio il Cai Luino propone un’escursione in Valtravaglia per percorrere i sentieri dei valloni selvaggi che dalle località di S. Michele e S. Antonio scendono verso il Lago Maggiore. Itinerari poco conosciuti e poco frequentati, tutti da scoprire.

Programma:

Si avvisa che, causa i nubifragi dello scorso autunno, in alcuni tratti potremmo incontrare alberi abbattuti.

Itinerario sui sentieri 243 – 243A – 228 – Percorso Sarigo 340m – S.Michele 822m – Loc Buca 890m – S. Antonio 638m – Biogno 456m – Sarigo

Tempo h5.15 – Dislivello complessivo 580m – Difficoltà E

Accompagnatori Terio 3392892405 – Gianni 3387768131

Ore 8:20 ritrovo posteggio il Faro Porto nuovo

Ore 8:30 partenza con mezzi propri

Ore 9:00 inizio escursione a Sarigo

Itinerario stradale: Luino – Porto Valtravaglia – Nasca – Sarigo – NON SERVE BOLLINO AUTOSTRADA

Si richiedono abbigliamento, calzature e attrezzatura adeguate e pranzo al sacco. Escursione gratuita con condivisione spese auto.

Per iscriversi: lo svolgimento dell’escursione dovrà seguire le regole del DPCM e del Cai quali, il Certificato verde (green pass), che dovrà essere consegnato al momento della richiesta d’iscrizione, la compilazione dell’autocertificazione, che dovrà essere consegnata al capo gita prima della partenza dell’escursione o inoltrata in via telematica a cailuino@cailuino.it, il numero massimo di 20 partecipanti, e il distanziamento previsto nella marcia e durante le soste. Si ricorda che non devono essere scambiati tra i partecipanti alimenti, alcolici e superalcolici. Ogni partecipante deve avere con sé i dispositivi DPI previsti (guanti monouso, gel disinfettante, mascherina, ecc.)

La richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 24 gennaio ore 9:00 a mercoledì 26 gennaio ore 18:00 per i soci Cai Luino, da giovedì 27 gennaio ore 9:00 a venerdì 28 gennaio ore 18:00 per i Soci di altre Sezioni.

In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina dell’escursione, inviare un WhatsApp ad uno dei recapiti citati sopra. In caso di meteo avverso escursione annullata