Unet Busto Arsizio a Monza per la partita “superstite” della Serie A di pallavolo

Messa in archivio la Coppa Italia con l’ennesimo trofeo finito a Conegliano (3-2 in finale in rimonta su Novara) e con una partecipazione più che onorevole da parte di Busto Arsizio (battuta in semifinale 3-1 dalle venete), in casa Uyba torna a bussare il campionato di pallavolo femminile con una sfida decisamente di cartello.

In quella che sarà l’unica partita in programma domenica 9 gennaio (si comincia alle 18: le altre gare sospese per covid), le Farfalle di Musso scenderanno in campo a Monza per un derby lombardo che si preannuncia gustoso: le due squadre hanno concluso il girone di andata separate di appena due punti (28 le brianzole, 26 le biancorosse) e sono pienamente in corsa per un posto tra le prime quattro posizioni.

All’andata la Unet E-work fece la voce grossa nella prima di campionato e si impose 3-1 contro pronostico ai danne del Vero Volley che, tra l’altro, schiera un nutrito gruppo di ex (Orro, Gennari e Negretti). Ripetersi all’Arena di Monza non sarà facile, anche perché Busto ha avuto pochi giorni per rientrare da Roma, smaltire le scorie della Coppa Italia e preparare la partita. Monza in coppa non c’era, battuta a sorpresa da Chieri nei quarti, ma anche per questo la compagine di Gaspari ha in corpo tanta voglia di reagire, rendendo così più arduo il compito alle Farfalle.

Musso dovrà inoltre fare i conti con la situazione di Olivotto e Ungureanu, entrambe alle prese con il covid nei giorni scorsi: se sarà possibile si aggregheranno al gruppo ma un eventuale impiego sarebbe ugualmente condizionato dallo stop recente. Herrera Blanco, comunque, è pronta a sostituire nel sestetto iniziale la centrale italiana come già avvenuto al PalaEur.

«A Monza sarà un’altra partita di alto livello – avverte coach Musso alla vigilia – Ne abbiamo giocate già due negli ultimi giorni e quindi abbiamo ripreso il ritmo. Ci siamo allenati poco ma credo che quanto fatto con Scandicci e Conegliano ci abbia rodato. Sarà un match intenso perché Monza ha un attacco forte e una palleggiatrice fortissima, ma affrontare avversarie così attrezzate è il bello di questa Serie A».