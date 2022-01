Vaccinazioni ai bambini: sabato e domenica ad accesso libero all’ospedale di Varese e a Rancio Valcuvia

Primo weekend vaccinale senza prenotazione all’ospedale di Varese dedicato ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Come annunciato dal responsabile dell’Unità di crisi Guido Bertolaso, Regione Lombardia vuole accelerare sull’ultimo target della campagna massiva avviata nel gennaio del 2021.

In Lombardia, a fronte di una platea di oltre 635.000 minori tra i 5 e gli 11 anni, si sono sottoposti a vaccino meno della metà: rimangono da coinvolgere ancora circa 360.000 bimbi.

Dal prossimo fine settimana, dunque, in tutti i centri vaccinali pediatrici l’accesso sarà libero e senza prenotazione.

All’ospedale di Varese, dunque, sabato 29 e domenica 30 gennaio, dalle 8.00 alle 20.00, per i bambini di età compresa tra i 5 e i gli 11 anni, potranno essere sottoposti alla vaccinazione anticovid senza appuntamento nel centro delle aule Formazione dell’Ospedale di Circolo a Varese e nell’Hub di Rancio Valcuvia.

Per ricevere la vaccinazione sarà necessario presentarsi con la tessera sanitaria del bambino e un documento di identità del genitore che lo accompagna.

Anche i bambini in sorveglianza attiva per contatto da covid possono raggiungere i centri vaccinali, nel rispetto delle regole previste, sia in occasione di questo open day, sia in tutti gli altri giorni in cui l’accesso alla vaccinazione pediatrica resta possibile su prenotazione.

L’open day di sabato 29 e domenica 30 gennaio non esclude la possibilità di sottoporsi alla vaccinazione pediatrica su prenotazione: dal portale di Regione Lombardia è sempre possibile fissare l’appuntamento, dal lunedì al sabato dalle 13.00 alle 20.00 e la domenica dalle 8.00 alle 20.00 nella sede vaccinale pediatrica al piano terra del padiglione Santa Maria all’Ospedale di Circolo a Varese.