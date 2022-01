Vaccini, terza dose e booster anche alla farmacia San Giulio di Castellanza

A partire dal 12 gennaio la Farmacia San Giulio di Castellanza attiverà il nuovo servizio di vaccinazione Covid (terze dosi o dose booster). Il nuovo servizio mira a garantire un appoggio agli hub vaccinali e sarà rivolto in particolare ai pazienti fragili che difficilmente riescono ad accedere ai grandi punti vaccinali dove le attese sono molto lunghe e collocati in luoghi raggiungibili necessariamente in automobile. Il servizio è gratuito.

La prenotazione potrà essere effettuata online al seguente link:

https://www.prenofarma.com/gest/booking/index.php?id=MTU=

Con il nuovo punto vaccinale la farmacia riesce quindi a proseguire nello sforzo di potenziamento dei servizi all’utenza. Ricordiamo che nel corso del 2021 sono stati avviati le attività di telemedicina (elettrocardiogrammi, holter pressori e cardiaci), i controlli dell’infiammazione da cibo e i servizi di autoanalisi.

Non da ultimo la farmacia ha offerto negli ultimi mesi il servizio di esecuzione dei tamponi antigenici. Nel corso del 2021 sono stati oltre 6 mila i tamponi eseguiti sulla popolazione di Castellanza e dintorni.