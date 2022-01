Vaccino anti-covid in età pediatrica, incontro a Busto Arsizio per rispondere ai dubbi

Giovedì 3 febbraio alle 18.00 la sala Tramogge dei Molini Marzoli ospiterà un incontro sull’importanza del vaccino anti-Covid19 in età pediatrica: il relatore sarà Carlo Federico Perno, professore di Microbiologia all’UniCamillus – International Medical University di Roma e direttore dell’Unità Operativa di Microbiologia e Diagnostica di Immunologia dell’ IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Si tratta di un’occasione di approfondimento, promossa dall’Amministrazione comunale, rivolta ai genitori dei bambini dai 5 agli 11 anni: il professore sarà disponibile a rispondere ai dubbi delle famiglie alle prese con una decisione molto delicata.

In base alle norme di prevenzione sanitaria, i posti in sala sono limitati, è quindi necessario prenotare scrivendo alla mail ufficiostampa@comune.bustoarsizio.va.it (tel 0331 390265). Per accedere è obbligatorio essere muniti di green pass rafforzato e di mascherina Ffp2.

Per permettere a tutti gli interessati di assistere alla conferenza, l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Città di Busto Arsizio: anche da remoto sarà possibile far pervenire domande e richieste di chiarimento che saranno sottoposte al professore.