Il Valdifiemme non fa sconti, Mastini Varese fuori dalla Coppa Italia

Avevano acciuffato l’ingresso nel tabellone della Coppa Italia all’ultimo posto disponibile ma non sono riusciti a ricoprire il ruolo di “Cinderella“, la Cenerentola degli americani che si esaltano quando la squadra meno favorita riesce a fare strada in un torneo a eliminazione diretta. I Mastini escono dalla competizione nei quarti di finale mentre il favorito Valdifiemme, con il 4-1 inflitto ai gialloneri, si qualifica per le Final Four del prossimo weekend a Egna.

Peccato, da una parte, poco male dall’altra: la “coccarda” non era l’obiettivo primario dei ragazzi di Malfatti che hanno provato a fare risultato a Cavalese ma ora avranno un fine settimana senza partite con la possibilità di accogliere i due nuovi stranieri, McGrath e Capannelli, da inserire in corsa durante il Qualification Round con cui il Varese vuole raggiungere i playoff.

Intanto il Valdifiemme di questa stagione si conferma squadra di livello: i Mastini hanno giocato una buona partita e di fatto sono rimasti in corsa sino alla fine (l’ultima rete è arrivata a porta vuota, prima i trentini non erano comunque riusciti a “sfondare”) ma il risultato appare giusto. Vanetti e compagni si sono presentati in pista a ranghi ridotti, con 14 uomini di movimento e hanno pagato caro qualche sbavatura di troppo come sovente accade contro formazioni più scafate.

Il powerplay, in particolare, è tornato a fare cilecca: la statistica finale dice 0 su 8, con il peccato grave di una doppia superiorità non sfruttata nel primo terzo quando il punteggio era già sull’1-0 con gol del neo-acquisto fiemmese Moucka. Al contrario, quando è toccato al Varese restare in inferiorità (nonostante si sia salvato in 3 contro 5), i padroni di casa hanno raddoppiato con Locatin. Il 2-0 ha però aperto il momento migliore dei gialloneri che hanno impegnato più volte Peiti – sempre ottimo – fino a trovare il gol con il solito Marcello Borghi, in slalom dopo un grande assist di Caletti. I Mastini però non sono riusciti a cogliere il pareggio e nel cuore dell’ultimo periodo, dopo un disco perso da un Piroso stremato, sono stati infilati da Vinatzer con il Fiemme in inferiorità. Poi, a porta vuota, Gamper ha chiuso i conti, ma come detto i ragazzi di Malfatti sono usciti a testa alta.

Dagli altri campi non sono mancate le sorprese: Como vicinissimo all’impresa in casa dell’Unterland, con i Cavaliers che si sono salvati (6-5) con due reti nel finale. Crollo invece dell’Alleghe nel quarto di finale più incerto, con il Pergine capace di vincere 5-0 all’ “Alvise de Toni”. Salta infine il fattore campo a Caldaro, con i Lucci “mangiati” dagli Orsi Polari del Dobbiaco: 3-4 per i pusteresi che eliminano così una delle grandi favorite per la Coppa.