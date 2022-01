A Varese due nuovi servizi per Cyberbullismo e disturbi alimentari dei ragazzi

Il Comune di Varese dà il via a due punti di ascolto e prevenzione rivolti ad adolescenti, preadolescenti, insegnanti e famiglie. Sono lo sportello “Non siamo pesci”, dedicato al cyberbullismo, nato in collaborazione con il Moige e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e lo sportello dedicato ai disturbi alimentari: entrambi saranno attivi con cadenza settimanale a partire da mercoledì 2 febbraio, con la presenza di personale qualificato per dare supporto.

aperti a tutta la cittadinanza e in connessione con le scuole, con il compito di svolgere attività di ascolto e informazione per prevenire e contrastare due Si tratta di due punti, con il compito di svolgere attività di ascolto e informazione per prevenire e contrastare due fenomeni che interessano sempre più adolescenti e preadolescenti.

https://www.varesenews.it/2022/01/malessere-gesti-estremi-fenomeno-aumento-ragazzi-anche-varese/1420329/

“Questo progetto è incentrato su due temi molto delicati, che mettono in evidenza una crescente fragilità adolescenziale e preadolescenziale – dichiara l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – per cui è necessario mettere in campo una rete territoriale in grado di offrire azioni di prevenzione e ascolto, sia per quanto riguarda qualsiasi forma di maltrattamento perpetrato con l’uso degli strumenti digitali, sia per i disturbi legati al comportamento alimentare”.

sportelli saranno attivi tutti i mercoledì dalle 18.00 alle 19.30, fino al , con disponibili due figure di riferimento formate. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a sportello.educativi@comune. varese.it Dal 2 i duecon disponibili due figure di riferimento formate. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere ao chiamare il numero 0332 255048.

A presentare i due nuovi sportelli , con l’assessora Dimaggio presenti le due referenti degli sportelli, la dottoressa Adelaide Caraci per lo sportello Non siamo pesci e la dottoressa Emanuela Apicella per lo sportello dedicato ai disturbi alimentari, e Andrea Filippi, vicecomandante della sezione Polizia postale di Varese