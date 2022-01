A Varese il Giorno della Memoria per le vittime omosessuali

Un gesto che negli ultimi anni si è ripetuto ad ogni anniversario ed è stato suggellato, nel 2019, con l’apposizione di una targa ai Giardini Estensi, nei pressi della biblioteca: targa che è già stata vandalizzata a fine 2020, ma anche ripristinata pochi mesi dopo, per non dimenticare.

«Gli omosessuali -spiegano da Arcigay Varese- troppo a lungo e ancora oggi troppo spesso dimenticati, sono stati il terzo gruppo, dopo ebrei e zingari, ad essere perseguitati, internati e uccisi nei campi di sterminio. Con l’intento di purificare la società tedesca e propagare l’ideale di razza Ariana, i nazisti condannarono gli omosessuali come “socialmente aberranti”. Se anche l’omosessualità femminile non era considerata un reato esplicitamente vietato dalla legge, le lesbiche vennero ugualmente perseguitate non in quanto tali ma in quanto “asociali”. Così ufficialmente non vi furono arresti per lesbismo ma per comportamenti personali contrari all’ideologia nazista».