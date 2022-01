Il Varese Hockey esce sconfitto 5 a 2 dalla sfida col Dobbiaco

Troppe assenze e qualche amnesia costano caro ai Mastini di Varese, sconfitti 5 a 2 nella partita di questa sera, sabato 15 gennaio. A Dobbiaco i padroni di casa degli IceBears hanno chiuso la pratica in pochi minuti del secondo tempo, capitalizzando in 10 minuti 4 gol grazie alle difficoltà mostrate dai Mastini, con il finale della partita gestito sempre con almeno 3 gol di scarto. Per il riscatto in campionato la formazione giallonera dovrà però aspettare, perché la settimana prossima sarà quella della Coppa Italia con Varese impegnato martedì sera a Cavalese contro Valdifiemme.

Per i gialloneri la partita allo Sportzone Gries ha rappresentato probabilmente la partita più difficile del Qualification Round con un roster incompleto e ridotto nei numeri. Oltre alle assenze di Belloni e Gasparini, si aggiungono quelle di M. Mazzacane e dei giocatori in prestito dalla Valpellice Bulldogs (Payra, i fratelli Salvai e Fornasetti).

1D – Il primo tempo non rilascia particolari emozioni e si conclude “a reti bianche” dopo 20′. La formazione di casa ha avuto un inizio più incisivo e ha provato a mettere pressione alla retroguardia giallonera. Rizzo e Soravia i più propositivi per gli Icebears, mentre De Biasio è colui che ha cercato maggiormente di sfondare nella difesa avversaria, trovando però attento il portiere Burzacca. Buona tutto sommato, la prova complessiva della squadra varesina in questo primo periodo, compattezza, disciplina e attenzione hanno permesso di chiudere il drittel in parità, senza reti subiti.

2D – Nel secondo drittel il Varese si disunisce e il Dobbiaco costruisce la sua vittoria nelle crepe giallonere. Sono dieci minuti di fuoco quelli a cavallo di metà gara. In situazione di superiorità numerica i Mastini sono imprecisi in un cambio di linea e spalancano la strada agli avversari, Schweitzer è al posto giusto per raccogliere il disco ribattuto dalla traversa e insaccare. Poco dopo è Rizzo a ribadire in porta una respinta di Muraro il quale capitola nuovamente un paio di minuti dopo.

Al 35′ la rete di M. Borghi riesce a dare un pizzico di speranza al Varese Hockey e l’occasione per riportarsi sotto c’è con Piroso che però non approfitta. Sul ribaltamento di fronte il Dobbiaco cala il poker con Crepaz che riceve il puck facendosi trovare libero di battere a rete davanti al goalie giallonero.

3D – L’intervallo aiuta i Mastini a recuperare ossigeno dopo il poker da total KO. Il terzo tempo parte infatti con una pressione maggiore della formazione varesina che va alla conclusione in diverse occasioni. Al 44′ arriva così la seconda rete di Borghi e da qui in poi i Mastini tentano l’impresa ma le conclusioni si spengono su Burzacca, il quale compie un mezzo miracolo salvando il risultato. I gialloneri spingono e inevitabilmente si sbilanciano, lasciando strada alla quinta marcatura della squadra di casa che avviene a 5 minuti dal termine.

DOBBIACO ICEBEARS – MASTINI VARESE

(0-0; 4-1;5-2) MARCATORI: (Schweitzer 27’e32′, Rizzo 31′, Crepaz 37′, Profunser 55; M. Borghi 35′,45′ ) VARESE: Muraro (Mordenti); Schina, E. Mazzacane, Bertin, De Biasio, Della Torre, Papalillo; M. Borghi, Caletti, Piroso, P. Borghi, Vanetti, Cordin, Tilaro, Allevato. All. Malfatti.

ARBITRI: Bagozza e Tirelli (De Toni e Mair)

NOTE. Penalità: D10, V4 . Superiorità: D 2, V4. Spettatori:249. IHL – QUALIFICATION ROUND

RISULTATI (2a giornata): Dobbiaco-Varese 5:2 – Como-Appiano 5:7.

CLASSIFICA: Dobbiaco 14 (2 partite); VARESE 10 (1); Como 7 (1); Appiano 5 (2) Bressanone; Appiano 2 (1)